Украинский художник победил на международном фестивале анимации Anibar

Аниматор Олег Щерба создал клип для группы Zapaska на песню «Спроси».

Жюри фестиваля Anibar, который с 14 по 20 августа уже в восьмой раз проходил в Косово, выбирало лучшие режиссерские работы в категориях «Международный конкурс», «Студенческий конкурс», «Балканский конкурс» и «Музыкальные видео».

Первое место в конкурсе музыкальных видео завоевал Олег Щерба. Об этом сообщает Nv.ua.