Украинский художник победил на международном фестивале анимации Anibar

Аниматор Олег Щерба создал клип для группы Zapaska на песню «Спроси».
Жюри фестиваля Anibar, который с 14 по 20 августа уже в восьмой раз проходил в Косово, выбирало лучшие режиссерские работы в категориях «Международный конкурс», «Студенческий конкурс», «Балканский конкурс» и «Музыкальные видео».
Первое место в конкурсе музыкальных видео завоевал Олег Щерба. Об этом сообщает Nv.ua.
"Эта графически интересная и прекрасно синхронизированная с музыкой анимация позволила нам сидеть и наслаждаться. Умный подход к графическому дизайну дарит упоительный опыт, используя каждый дюйм в кадре и даже за его пределами", – так фестивальное жюри охарактеризовало украинский ролик.
В этом году фестиваль анимации Anibar объединил 9 тысяч энтузиастов и 270 анимационных фильмов.
Фото: youtube.com