ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский художник победил на международном фестивале анимации Anibar

Культура

Аниматор Олег Щерба создал клип для группы Zapaska на песню «Спроси».

Жюри фестиваля Anibar, который с 14 по 20 августа уже в восьмой раз проходил в Косово, выбирало лучшие режиссерские работы в категориях «Международный конкурс», «Студенческий конкурс», «Балканский конкурс» и «Музыкальные видео».

Первое место в конкурсе музыкальных видео завоевал Олег Щерба. Об этом сообщает Nv.ua.

"Эта графически интересная и прекрасно синхронизированная с музыкой анимация позволила нам сидеть и наслаждаться. Умный подход к графическому дизайну дарит упоительный опыт, используя каждый дюйм в кадре и даже за его пределами", – так фестивальное жюри охарактеризовало украинский ролик.

В этом году фестиваль анимации Anibar объединил 9 тысяч энтузиастов и 270 анимационных фильмов.

Фото: youtube.com

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