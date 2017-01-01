Украинский фильм «Стасис» участвует в индустриальной программе фестиваля в Локарно

Проект дебютной полнометражной художественной картины Мантаса Кведаравичюса «Стасис», которая производится при поддержке Госкино, отобрана в индустриальную программу First Look 70-го Международного кинофестиваля в Локарно.

Как сообщает пресс-служба Госкино, конкурс состоится в рамках индустриальной секции фестиваля с 4 по 6 августа. 112 минут чернового монтажа (rough cut) материала фильма будут представлены вместе с пятью кинопроектами из стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии. Перед каждым показом режиссеры представят свои фильмы различным международным агентам по продаже, спонсорам, дистрибуторам и программным директорам фестивалей.

Лента, которая производится в копродукции Украины, Литвы и Франции, создается на основе трехлетнего антропологического исследования. По сюжету, среди маргинальных общин Одессы, Стамбула и Афин происходит история любви и преступления Мехди, владельца суданского кафе, курдского гангстера Гарипа и двух украинских подруг – иконописицы Софии и Анны, работающей в борделе.

Напомним, Госкино предоставило проекту финансирование в размере около 11,6 млн грн, общий бюджет составляет 31,35 млн грн. Главные роли в фильме исполняют Рита Бурковская, Анна Белоброва, Мехди Мохаммед и Гарип Оездем. Кинотеатральный релиз фильма запланирован на 2018 год.

В конкурсную программу кинофестиваля в Локарно попали два украинских фильма – украинско-итальянская комедия «Изи» и короткометражная лента «Выпуск 97».

Фото: Dw.com