ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский фильм поборется за звание лучшего на престижном фестивале в Варшаве

Культура

Украинский фильм «Дом «Слово», созданный при поддержке Госкино, режиссера Тараса Томенко поборется за звание лучшего документального фильма 33-го Варшавского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, лента раскрывает одну из самых драматичных страниц истории Украины − уничтожение украинской интеллигенции, специально собранной под одной крышей дома писателей «Слово», о том, как система ломает художника.

"Авторы провели грандиозную работу с архивами, ведь многие материалы будут обнародованы впервые, а также органично соединили их с кадрами современности, предложив одновременно интересное историческое исследование и мастерское художественное высказывание", − отмечает глава Госкино Филипп Ильенко.

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В этом году Варшавский кинофестиваль, который является одним из самых престижных в мире и имеет статус фестиваля класса «А», пройдет с 13 по 22 октября. Документальный фильм «Дом «Слово» стал одним из 15 отобранных к участию лент.

Напомним, проект этого фильма стал одним из победителей Седьмого питчинга Госкино, получив 800 тыс. грн государственной финансовой поддержки (общая стоимость производства ленты − 1,2 млн грн. Украинская премьера ленты состоится 27 октября в Харькове, а с ноября картину можно будет увидеть и в других городах. В Варшаве же состоится ее мировая премьера.

Фото: Facebook-страница фильма

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Украинский фильм поборется за звание лучшего на престижном фестивале в Варшаве

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