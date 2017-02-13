Украинский фильм поборется за звание лучшего на престижном фестивале в Варшаве

Украинский фильм «Дом «Слово», созданный при поддержке Госкино, режиссера Тараса Томенко поборется за звание лучшего документального фильма 33-го Варшавского международного кинофестиваля.
Как сообщает пресс-служба ведомства, лента раскрывает одну из самых драматичных страниц истории Украины − уничтожение украинской интеллигенции, специально собранной под одной крышей дома писателей «Слово», о том, как система ломает художника.
"Авторы провели грандиозную работу с архивами, ведь многие материалы будут обнародованы впервые, а также органично соединили их с кадрами современности, предложив одновременно интересное историческое исследование и мастерское художественное высказывание", − отмечает глава Госкино Филипп Ильенко.
В этом году Варшавский кинофестиваль, который является одним из самых престижных в мире и имеет статус фестиваля класса «А», пройдет с 13 по 22 октября. Документальный фильм «Дом «Слово» стал одним из 15 отобранных к участию лент.
Напомним, проект этого фильма стал одним из победителей Седьмого питчинга Госкино, получив 800 тыс. грн государственной финансовой поддержки (общая стоимость производства ленты − 1,2 млн грн. Украинская премьера ленты состоится 27 октября в Харькове, а с ноября картину можно будет увидеть и в других городах. В Варшаве же состоится ее мировая премьера.
Фото: Facebook-страница фильма
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