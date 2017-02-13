Украинский фильм поборется за звание лучшего на престижном фестивале в Варшаве

Украинский фильм «Дом «Слово», созданный при поддержке Госкино, режиссера Тараса Томенко поборется за звание лучшего документального фильма 33-го Варшавского международного кинофестиваля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, лента раскрывает одну из самых драматичных страниц истории Украины − уничтожение украинской интеллигенции, специально собранной под одной крышей дома писателей «Слово», о том, как система ломает художника.

"Авторы провели грандиозную работу с архивами, ведь многие материалы будут обнародованы впервые, а также органично соединили их с кадрами современности, предложив одновременно интересное историческое исследование и мастерское художественное высказывание", − отмечает глава Госкино Филипп Ильенко.