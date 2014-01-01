ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский фильм победил на кинофестивале в Польше

Культура

Украинский документальный фильм «Воздушные защитники» стал лауреатом VIII Варшавского фестиваля авиационных фильмов FlyFilmFestival среди документальных фильмов.Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор кинокомпании NEXT FILM, занимавшейся производством ленты, Дмитрий Штаде.

В конкурсной программе фестиваля, который проходил с 26 по 28 октября, были представлены две части фильма.

Как известно, лента «Воздушные защитники» рассказывает историю экипажа транспортного военного самолета AН-26, сбитого 14 июля 2014 года над Луганском. Ее режиссерами выступили Дмитрий Пономарев и Руслан Панасюк.

Фото: Facebook Юлии Пугачовой

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