Украинский фильм победил на Берлинале-2017

Украинско-германский документальный фильм «Школа №3» режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено (сценарий Натальи Ворожбит) получил Гран-при в конкурсной програме 67-го Берлинского кинофестиваля в секции Generation 14plus.

В центре ленты – судьбы тринадцати школьников из Николаевки, которым довелось пережить войну на Донбассе. Официальная формулировка жюри прозвучала так: «Мы восхищены сотрудничеством между режиссером, оператором и героями, а также тем, как они выстраивают пространство правды. Этот фильм не позволяет нарративу войны отобрать эмоциональный мир у своих юных персонажей, и позволяет нам прикоснуться к наиболее ценным и интимных деталей их жизней». _ _ Режиссер фильм поблагодарила в своем Фейсбуке коллег и подчеркнула, что эта победа была бы невозможной без героев фильма – этих самых учеников школы №3.