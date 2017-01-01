Украинский фильм «Межа» четвертую неделю лидирует в словацком кинопрокате

Словацко-украинский криминальный триллер Петера Бебьяка «Межа» в течение четырех недель удерживает первенство в словацком кинопрокате. Дистрибуцией фильма в Словакии занимается компания Continental Film. Об этом сообщает Kinobuk.com.
По итогам четвертого уикенда, с 24 по 27 августа 2017 года, фильм остался на первом месте, несмотря на падение сборов на 66% и существенное сокращение количества кинотеатров, демонстрирующих его, – с 58 до 33. Сборы картины за четвертый уикенд составили 70 тыс. 214 евро (в среднем 2 тыс. 128 евро на кинотеатр).
Всего с начала кинопроката в Словакии с 3 августа 2017 года билетов на «Межу» продали на 1 млн 624 тыс. 346 евро.
В Украине «Межа» выйдет 16 ноября 2017 года. Дистрибуцией ленты занимается компания Ukrainian Film Distribution. Бюджет «Межи» – 1,3 млн евро (37 млн гривен).
Фото: youtube.com