Украинские премии: кому это надо?

Премия – сладкое слово для любого корпоративного работника. Что вам сразу приходит на ум при упоминании этого слова? Наверняка либо надбавка к зарплате в конверте (что выделяет личность среди других личностей), либо же «Оскар», «Эмми», BAFTA, «Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь», Пулитцеровская, Букеровская, Гонкуровская премии, Премия Гете, «Хьюго», «Небьюла» и так далее. Поощрение деятельности – это, безусловно, всегда приятно, но что происходит после получении премии? Какие существуют премии в Украине и что они из себя представляют – бесполезное украшение для полки с регалиями прошлых заслуг, денежное вознаграждение, престиж и социальный статус либо же все вместе?
Тут без аналогий не обойтись, ведь традиции премирования на Западе сформировались гораздо раньше, чем в Украине. Поэтому нет ничего удивительного в том, что украинцы (и не только) пытаются воспроизвести некое подобие американских и европейских форматов.
YUNA против «Грэмми»
В 1957 году была основана Национальная академия звукозаписи США, которая, в свою очередь, создала музыкальную премию «Грэмми» в честь граммофона, изобретенного Томасом Эдисоном. «Грэмми» охватывает 110 номинаций в 31 музыкальном жанре, где в первую очередь отмечаются достижения музыкантов вне зависимости от места их произведений в хит-парадах и коммерческого успеха. Малоизвестный, но довольно забавный факт – Михаил Горбачев, Билл Клинтон и Софи Лорен являются лауреатами «Грэмми» в номинации «Альбом для детей в разговорном жанре».
Если «Грэмми» - это уже традиция, имеющая вес и последствия в обществе с развитой музыкальной индустрией и инфраструктурой, то YUNA - яркий пример того, что происходит в банке с пауками.
YUNA за шесть лет существования не открыла ни одного нового имени. Артисты, попадающие в список, из года в год практически одни и те же – «Океан Эльзы», «Бумбокс», Тина Кароль, Иван Дорн и так далее. Все музыкальное и жанровое разнообразие Украины было сужено до общих категорий вроде «Лучшая группа», «Лучший альбом» и даже «Лучший менеджмент», в которых номинируются опять же те, кто не нуждается ни в представлении, ни в продвижении. Исходя из этого можно четко увидеть основные критерии, по которым оцениваются исполнители - известность и коммерческий успех. Чем известнее исполнитель, тем он более достоин премии - судя по всему, именно такой логикой руководствуются создатели.
В отличие от «Грэмми», YUNA ни на что не влияет и не формирует музыкальную повестку дня. Она не задает трендов, не открывает ничего нового, и является всего лишь трехкилограммовой статуэткой, которой суждено пылиться среди других трофеев украинских звезд. Очевидно ведь, что ниТина Кароль, ни Ани Лорак, ни тот же Олег Скрипка от попадания в номинации и обладания премией не станут более известными и востребованными. По сути «YUNA» - это шоу для своих, повод собраться всем вместе и порадоваться своему успеху.
Потому что украинский шоу-бизнес лишен экспансивного потенциала и желания развиваться, он застрял в эстрадной круговой поруке. Но что самое ужасное – на него в таком виде есть реальный спрос.
Такие украинские исполнители, как Stoned Jesus, "ДахаБраха", Dakh Daughters,которые пробивают свой путь самостоятельно и репрезентируют современную украинскую музыку за границей, выступая на крупнейших европейских фестивалях, почему-то игнорируются жюри в угоду покрытому паутиной и изъеденому молью массовому украинскому продукту.
Аргументы одни и те же: «премирование – это мотивация для развития украинского продукта».Павел Шилько, генеральный продюсер премии YUNA, уверен в том, что после Beatles музыки не существует, и что именно трехкилограммовая статуэтка замотивирует менеджера лучше и стремительней заниматься своими подопечными, певца – прыгать выше поставленной планки, а начинающих исполнителей – изо всех сил стремиться к звездам.
В Украине продюсирование направлено в первую очередь на заработок, то есть на потакание вкусам слушателя, что само по себе к музыкальной революции привести не может. Вкусы украинского слушателя патриархальны и меняться не желают, именно поэтому в номинантах каждый год числятся «Океан Эльзы», Тина Кароль и «Бумбокс». Прикрываясь продвижением музыкальной культуры, нам подают на блюде многократно обсосанный и использованный материал, и пока это топтание на месте не закончится, а группу O'Torvald будут упорно именовать «рок-группой» и сенсацией, о возрождении и движении украинской музыки не может быть и речи.
«Золота дзиґа» против «Оскара»
В 2017 была основана и впервые вручена первая в Украине кинопремия «Золота дзиґа». В отборе участвовало 76 фильмов за 2016 год, из которых в шорт-лист были отобраны 12 полнометражных картин, 19 документальных, 8 анимационных и 15 короткометражек.
И снова возникает коллизия – не слишком ли спешат киноделы премировать новый украинский кинематограф, который только в последние 5 лет распрямляет крылья, но от земли оторваться не может? Безусловно, наличие в правлении именитых деятелей киноРомана Балаяна, Сергея Буковскогои Михаила Ильенко придают премии некоторый вес, однако достаточно забавно наблюдать, что на звание лучшего фильма претендовали «Моя бабушка Фанни Каплан» и«Слуга народа 2», продюсерами которых являлись… другие члены правления – Дмитрий Томашпольский и Владимир Зеленский, которые еще и номинировались за лучший сценарий и лучшую актерскую работу соответственно.
Удивительная схема – член правления Киноакадемии продюсирует фильм, который снимается его же компанией, играет в нем главную роль и затем фильм выдвигается на получение премии в трех номинациях. Можно подумать, что речь идет о Никите Михалкове и его карманной премии «Золотой орел», которой он награждает самого себя, но нет.
Для сравнения: Американская киноакадемия состоит из около 6000 членов с правом голоса, которые разделены по 15 различным гильдиям (гильдия актеров, режиссеров, сценаристов и так далее). Выбором претендентов на звание лучшего актера, композитора или художника по костюмам занимается определенная гильдия, что должно вести хотя бы к подобию объективности.
Возможно, стоит напомнить о том, насколько скрупулезно подходят к награждению претендентов в США, где малейшее движение в сторону самопромотирования может быть воспринято как акт давления на жюри, взять хотя бы случай с оскароносным фильмом «Повелитель бури». Продюсер фильма Николя Картье не выдержал напряжения и разослал по электронной почте членам жюри призыв не голосовать за конкурента - блокбастер «Аватар», что чуть не привело «Повелителя бури» к исключению из участия в гонке за "Оскар".
Но, возможно, подбор номинантов обоснован тем, что просто не из кого выбирать.
В украинской киноакадемии этот сложный механизм взаимодействия жюри и номинантов значительно упрощен. По всем номинациям дружно голосуют все 240 членов, среди которых и операторы, и режиссеры, и художники, и продюсеры, что на данный момент напоминает еще один коллективный междусобойчик – выпили, закусили, друг дружку наградили. В чем прозрачность?
Пока что премия только набирает обороты, как и украинская киноиндустрия, и один из главных вопросов – это соотношение количества и качества. Можно просто вспомнить, какие украинские фильмы до 2017 года вы, как обычный гражданин, видели в прокате, а не скачивали с торрентов или смотрели онлайн? Много ли наберется названий? И каково качество этих фильмов, как техническое, так и концептуальное?
Может быть стоит для начала поставить на ноги украинское кинопроизводство? Ведь 12 полнометражных фильмов, которые попали в шорт-лист, явно недостаточно для страны с населением в 45 миллионов потенциальных зрителей. Для сравнения - в США с населением в 323 млн снимается ежегодно около 700 фильмов, снятых только в Голливуде для проката в кинотеатрах, без учета независимых фильмов и частных показов, а во Франции с населением в 66 миллионов - около 230 фильмов в год.
Повысит ли статуэтка продуктивность и качество украинских киноделов?
«Телетриумф» против «Эмми»
Премия «Телетриумф» не нуждается в представлении, поскольку является первой и единственной крупной премией Украины в сфере телевидения, которую можно сравнить с американской «Эмми» и российской ТЭФИ.
Любая премия - это признание заслуг группы людей или каждого отдельного человека. Если с YUNA и «Золотой дзиґой» все более-менее понятно, то премию, посвященную главному инструменту влияния на общество (телевидению), нужно рассматривать под другими углами.
Музыка и кинематограф изменчивы и более подвержены колебаниям и изменениям направлений своего движения, поскольку напрямую зависят от субъективных взглядов и опыта своих создателей, в то время как телевидение - это в большей степени статичность и протяженность во времени, которые подкрепляются глубинным анализом потребностей и подстраиваются под запросы аудитории. Фактически все телевидение - это непрерывный поток информации, построенной по принципу серий. Новости - это сериал. Талант-шоу вроде «Танцуют все» и «Х-Фактор» - растянутые на множество сезонов сериалы. Как ни странно, но сериал «Нюхач» - это тоже сериал, как и юмористическая программа «Киев Вечерний», и политическое шоу «Шустер.live».
Но есть сериалы-антологии, которые рассказывают какую-то одну завершенную историю своих персонажей, а есть мыльные оперы, в которых из года в год ничего не меняется, кроме неожиданных ударов судьбы по главным героям.
Если взглянуть на список лауреатов премии «Телетриумф», то складывается любопытная картина - а именно картина борьбы между тремя украинскими медиагигантами:
-Inter Media Group(«Интер+», «Enter-фильм», «К1», «К2», «НТН», «Мега», «Zoom», «Пиксель tv»).
Эта картина немного напоминает борьбу трех старейших американских теле- и радиовещательных гигантов - компаний CBS, ABC и NBC, которые конкурируют друг с другом за премию «Эмми» еще с 1950-х годов. Однако со временем у них появились и другие конкуренты, вроде Time Warner (медиагигант, в который входят такие каналы, как HBO, CNN и Warner Bros.)
Если взглянуть на врученные премии «Телетриумф», то становится ясно, что украинское телевидение засиделось на месте. Вместо создания новых форматов - обмен франшизами. Вместо появления новых имен - обмен ведущими. Вместо оригинального контента - множество подражаний. Вместо нового и оригинального - повторы устаревшего и пройденного. К примеру:
За 20 лет пребывания в студии ТСН Алла Мазур выиграла семь премий.
Повторяющиеся из года в год шоу, повторяющиеся аналитические программы и ток-шоу одних и тех же телеканалов, повторяющиеся лица, номинально меняющиеся номинации - за что идет борьба и в чем конкуренция? В том, чтобы сделать тот же продукт, но побогаче, чем у конкурентов?
Здесь опять же возникает вопрос объективности выбора.
Мысли вслух
На примере вышеупомянутых премий можно увидеть печальную картину устройства украинского шоу- кино- и телевизионного бизнеса. Единственное, что отличает «YUNA» от «Грэмми», а «Золоту Дзигу» от «Оскара» - это не жажда поощрения и продвижения культуры, а погоня за роскошью красной дорожки и слепое, бездумное стремление побыстрее сделать так, как на Западе, без оглядки на реальное положение вещей.
От всего этого веет бегством, ведь вместо того, чтобы подготовить почву для богатого урожая мы сразу ставим памятник самой лучшей сохе и награждаем из года в год старую лошадь за заслуги перед родным селом, ожидая, пока молодые лошадки не состарятся или не сбегут в другую деревню, перестав себя ассоциировать со своим родным краем.
Именно поэтому обе премии на данный момент представляют из себя гонку за сомнительным престижем и демонстрацией «мы тоже так можем» в ущерб логике, здравому смыслу и объективности. Святослав Вакарчук и Наталья Могилевская уже все сказали миру и доказали своим творчеством за последние 10 (если не больше) лет, что ничего нового сказать им не получится, как и однообразные информационно-аналитические передачи разных каналов и бесконечно кочующие политические шоу.
Замкнутый круг получается. С одной стороны награждать и премировать нужно, с другой - медийное сообщество настолько маленькое и тесное, что в этой давке легко задохнуться.