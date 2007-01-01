Украинские премии: кому это надо?

Потому что украинский шоу-бизнес лишен экспансивного потенциала и желания развиваться, он застрял в эстрадной круговой поруке. Но что самое ужасное – на него в таком виде есть реальный спрос.

Такие украинские исполнители, как Stoned Jesus, "ДахаБраха", Dakh Daughters,которые пробивают свой путь самостоятельно и репрезентируют современную украинскую музыку за границей, выступая на крупнейших европейских фестивалях, почему-то игнорируются жюри в угоду покрытому паутиной и изъеденому молью массовому украинскому продукту.