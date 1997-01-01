Украинские кинотеатры покажут «Твин-Пикс: Сквозь огонь», «Голова-Ластик» и «Шоссе в никуда» Линча

Украинские кинотеатры 19-21 мая покажут три знаковых фильма режиссера Дэвида Линча. Речь идет об отреставрированных «Голова-Ластик» (1977), «Шоссе в никуда» (1997) и «Твин-Пикс: Сквозь огонь» (1992), сообщает дистрибьютор этих лент в Украине Svoe kino.

Фильмы выйдут на большие экраны в HD и 4К-качестве с оригинальным звуком и украинскими субтитрами. Показы пройдут в Киеве («Жовтень», «Киев», «Бумер», «Планета кино» («Блокбастер»), «Кинопанорама», «Синема Сити», Multiplex Lavina), Львове («Львов Фильм Центр», «Планета кино» («Кинг Кросс»), «Планета кино» («Форум»), «Коперник »), Одессе («Планета кино» (Таирова)) и Харькове («Планета кино IMAX», «8 1/2»).

Как отмечают в Svoe kino, в полноценный кинотеатральный прокат в Украине эти ленты еще не выпускали.