Украинские кинокритики назвали претендентов на премию «Киноколо»

Объявлены номинанты на первую национальную премию кинокритиков «Киноколо». «Донбасс» Сергея Лозницы фигурирует в четырех из семи категорий, а не впечатливший прессу «Тайный дневник Симона Петлюры», вопреки отзывам, попал в номинацию «Лучший актер».

Организаторами кинопремии выступают Союз кинокритиков Украины, ассоциация «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!» и компания «Артхаус Трафик». Приводим полный перечень номинантов: Лучший полнометражный игровой фильм «Донбасс» (реж. Сергей Лозница) «Вулкан» (реж. Роман Бондарчук) «Горная женщина: На войне» (реж. Бенедикт Эрлингссон) «Киборги. Герои не умирают» (реж. Ахтем Сейтаблаев) Лучший короткометражный игровой фильм «Mia donna» (реж. Павел Остриков) «Штангист» (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук) «Крокодил» (реж. Екатерина Горностай) «Вне зоны» (реж. Никон Романченко) Лучший документальный фильм «Дельта» (реж. Александр Течинский) «Миф» (реж. Леонид Кантер, Иван Ясной) «Дом "Слово"» (реж. Тарас Томенко) «Михаил и Даниил» (реж. Андрей Загданский) Культура 06.09.2018 «Тайный дневник Симона Петлюры»: сто баксов за коня Открытие года «Когда падают деревья» (реж. Марыся Никитюк) «Герой моего времени» (реж. Тоня Ноябрева) «Сторожевая застава» (реж. Юрий Ковалев) «Миф» (реж. Леонид Кантер, Иван Ясной) Лучший режиссер Сергей Лозница – «Донбасс» Александр Течинский – «Дельта» Тета Цыбульник, Элиас Парвулеско – Dendro dreams Павел Остриков – Mia donna Ахтем Сейтаблаев – «Киборги. Герои не умирают» Лучший актер Георгий Делиев – «Донбасс» Вячеслав Довженко – «Киборги. Герои не умирают» Сергей Степанский – «Вулкан» Сергей Фролов – «Тайный дневник Симона Петлюры» Лучшая актриса Анастасия Пустовит – «Когда падают деревья» Ирма Витовская – «Брама» Олеся Жураковская – «Донбасс» Наталья Половинка – «Тера» Напомним также, что на кинопремию «Оскар» выдвинуты уже два фильма, созданные при поддержке Госкино. Фото: кадр из трейлера «Когда падают деревья»