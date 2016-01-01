Украинская литература выходит на экраны

В 2016 году канал «1+1» выпустил четырехсерийную драму «Столетие Якова» по мотивам романа еще одного украинского писателя Владимира Лиса. Картина рассказывает историю украинца с Полесья, которая развивается на фоне важных исторических событий. Главный герой живет в нескольких государствах – Российской империи, Украинской народной республике, нацистской Германии и сталинском Советском Союзе. В конце он доживает до провозглашения независимости Украины.

"Это интересное, но сложное для экранизации произведение, – говорит главный продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елена Васильева. – Меняется много исторических формаций, и герой через все это проходит. [В книге] намного больше персонажей и событий, чем поместилось в сериал".

Именно в этом – упрощение сюжетной линии – критики упрекали сериал. Сценаристом «Столетия Якова» выступил Андрей Кокотюха, что не особо понравилось самому Владимиру Лису. Писатель потом говорил, что переживал, как бы в сценарии не было больше Кокотюхи, чем его, и получилось именно так.

"Во-первых, исчезла речь, – рассказывает Владимир Лис. – Это не Западное Полесье, это не мое село и даже не то село, там было указано – Загоряны. Или вот еще: у нас на Полесье церкви красили. Деревянные храмы – на Гуцульщине и в Восточной Украине. Поэтому фильм, действительно, только по мотивам моего романа".