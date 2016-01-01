Украинская литература выходит на экраны

УПА, повстанцы и украинская история
Нельзя сказать, что украинская литература совсем не представлена в отечественном кинематографе. «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «За двумя зайцами» Виктора Иванова, «Тарас Бульба» Владимира Бортко – классика украинского кино, первые фильмы, которые вспоминаются, когда речь идет об экранизации украинской литературы. В этом году вписать себя в этот список попробовал и режиссер Заза Буадзе, экранизировав роман Андрея Кокотюхи «Червоний», в котором рассказывается о воине Украинской повстанческой армии (УПА). В широкий прокат фильм вышел 24 августа. По словам главы Госкино Филиппа Ильенко, его показывали на 135 экранах страны, то есть во всех крупных украинских кинотеатрах. При бюджете картины около 20 миллионов гривен она собрала в прокате около 2,6 миллионов. У «Червоного» были все шансы попасть на церемонию «Оскар» от Украины в номинацию «Лучший фильм на иностранном языке», но жюри все же решило представлять нашу страну фильмом «Уровень черного» Валентина Васяновича. Возможно, потому что исторически-патриотический боевик «Червоний», снятый на сугубо внутреннюю украинскую тему, вряд ли был бы понят зарубежными зрителями.
В 2016 году канал «1+1» выпустил четырехсерийную драму «Столетие Якова» по мотивам романа еще одного украинского писателя Владимира Лиса. Картина рассказывает историю украинца с Полесья, которая развивается на фоне важных исторических событий. Главный герой живет в нескольких государствах – Российской империи, Украинской народной республике, нацистской Германии и сталинском Советском Союзе. В конце он доживает до провозглашения независимости Украины.
"Это интересное, но сложное для экранизации произведение, – говорит главный продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елена Васильева. – Меняется много исторических формаций, и герой через все это проходит. [В книге] намного больше персонажей и событий, чем поместилось в сериал".
Именно в этом – упрощение сюжетной линии – критики упрекали сериал. Сценаристом «Столетия Якова» выступил Андрей Кокотюха, что не особо понравилось самому Владимиру Лису. Писатель потом говорил, что переживал, как бы в сценарии не было больше Кокотюхи, чем его, и получилось именно так.
"Во-первых, исчезла речь, – рассказывает Владимир Лис. – Это не Западное Полесье, это не мое село и даже не то село, там было указано – Загоряны. Или вот еще: у нас на Полесье церкви красили. Деревянные храмы – на Гуцульщине и в Восточной Украине. Поэтому фильм, действительно, только по мотивам моего романа".
Создателям сериала резонанс был только на руку.
"Было колоссальное количество рецензий, – рассказывает Елена Васильева. – Количество фейсбучных войн и волн – тоже. Такие проекты призваны всколыхнуть общество и привести его к новому консенсусу".
Несмотря на то что для канала это был больше имиджевый, чем рейтинговый проект, он вполне неплохо себя показал: сериал начал со средней доли и потом поднялся до 12 процентов. На YouTube у него более скромные показатели: если у первой серии сейчас около 300 тысяч просмотров, то у последующих – около 170 тысяч.
Сейчас канал работает над «Черным вороном» Василия Шкляра. Роман, как и предыдущие его произведения, на патриотическую тематику.
"Это полнометражный проект, мы делаем его совместно с Госкино, – говорит Васильева. – Он должен будет выйти в кинотеатрах. Сейчас как раз заканчиваем подготовительный период и скоро начнутся съемки".
А есть ли тренд?
Минимум третья за последние пару лет экранизация украинских произведений дает право говорить об определенном тренде, который формируется в кинематографе. В принципе, именно этим производители и объясняют свое обращение к украинской литературе – сформировался запрос общества.
"Мы чувствовали, что есть запрос в обществе, особенно после 2014 года, – рассказывает Елена Васильева. – И мы считаем, что очень важно создавать новый исторический контекст, то есть говорить об известных событиях с точки зрения Украины. С идеологической точки зрения это одна из основных задач нового строя, как нам кажется. Думаю, что мы выдержали эту миссию".
Но говорить о полноценном ренессансе украинских произведений сейчас как минимум преждевременно. Кинокритик Александр Гусев считает, что экранизации отечественной литературы в украинском кино – редкие и разрозненные примеры.
"Это следствие скорее из интереса к истории, чем к литературе, – объясняет Гусев. – И не к истории как таковой, а к переосмыслению советских мифов, их превращению в национальные мифы. Поэтому практически нет обращения к украинской классике, для экранизации адаптируется современная литература".
И вот как раз на классическую украинскую литературу (а это не только Тарас Шевченко и Михаил Коцюбинский, но и представители Расстрелянного возрождения, шестидесятников) спроса в обществе нет. "И здесь все довольно просто: помимо школьной программы произведения этих авторов почти нигде не фигурируют", – говорит Гусев. Производство таких продуктов, как, например, «Столетие Якова» – затратное: по словам Васильевой, они обходятся в два раза дороже «среднестатистических городских историй».
Государству же более выгодно производить такие фильмы, как «Червоний», которые несут определенную идеологическую функцию. Филипп Ильенко в интервью «Украинской правде. Культура», отмечал, что государство заинтересовано в производстве своих сериалов: "Если мы не будем создавать свои сериалы, то на общественное мнение в Украине будет влиять кто-то другой, кто-то из-за границы. Я даже знаю, кто в этом заинтересован". По его словам, даже в Украине сейчас снимаются продукты, которые "продвигают идеи русского мира", пусть даже сделаны они не в соседней стране. Поэтому логично, что Госкино будет продолжать ориентироваться на формирование национальной идеи. Но вот, насколько это полезно для развития украинской культуры – вопрос. Александр Гусев отмечает, что это может упростить украинскую культуру до набора определенных патриотических клише и штампов, и чтобы этого не случилось, к проблеме нужно подходить комплексно.
"Я имею в виду грамотную культурную политику, развитие кинотеатральной инфраструктуры, реформу кинообразования, создание общественного ТВ, формирование специальных издательских программ, финансирование литературоведческих исследований, – говорит Гусев. – Сейчас, на мой взгляд, политика властей довольно безграмотна. Но вклад талантливых художников и энтузиастов, вкус обычных людей, становление гражданского общества, пускай медленное и трудное, в конце концов позволит нам выбраться из этого болота".
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