Украинская короткометражка попала в программу престижного кинофестиваля в Монреале

Украинский короткометражный фильм «Клетка для говорящего попугая» режиссера Ирины Асоновой отобран в официальную программу Всемирного кинофестиваля в Монреале (Montreal World Film Festival, Канада).

Как сообщает пресс-служба Госкино, Montreal World Film Festival является одним из старейших кинофестивалей и единственным в Северной Америке фестивалем с конкурсной программой, аккредитованной FIAPF (фестиваль класса «А»).

«Клетка для говорящего попугая» – психологическая драма, рассказывающая о парне, недавно пришедшем с войны, которому вернуться к нормальной жизни не дает посттравматический синдром. Роли в фильме сыграли: Олег Щербина, Алиса Гурьева, Виктория Москаленко и София Прийма.