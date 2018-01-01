ТЕЛЕКРИТИКА

Украинская короткометражка попала в программу престижного кинофестиваля в Монреале

Культура

Украинский короткометражный фильм «Клетка для говорящего попугая» режиссера Ирины Асоновой отобран в официальную программу Всемирного кинофестиваля в Монреале (Montreal World Film Festival, Канада).

Как сообщает пресс-служба Госкино, Montreal World Film Festival является одним из старейших кинофестивалей и единственным в Северной Америке фестивалем с конкурсной программой, аккредитованной FIAPF (фестиваль класса «А»).

«Клетка для говорящего попугая» – психологическая драма, рассказывающая о парне, недавно пришедшем с войны, которому вернуться к нормальной жизни не дает посттравматический синдром. Роли в фильме сыграли: Олег Щербина, Алиса Гурьева, Виктория Москаленко и София Прийма.

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Лента создана компанией Constant Production в партнерстве с Fresh Production Group. Госкино присвоило ленте статус «национальной».

Напомним, Всемирный кинофестиваль в Монреале входит в пятерку самых престижных кинофестивалей Америки и является одним из десяти самых известных кинофестивалей в мире. В этом году он будет проходить с 24 августа по 4 сентября.

Фото: Пресс-служба Госкино

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