Украинская короткометражка получила награду на престижном фестивале в Таллине

Короткометражный фильм-дебют режиссера Филиппа Сотниченко «Технический перерыв» («Технічна перерва») стал победителем конкурсной программы POFF Shorts International Competition Sleepwalkers 21-го Таллинского международного кинофестиваля (Эстония).
Как отмечает Госкино, Tallinn Black Nights Film Festival аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как фестиваль класса «А».
События фильма разворачиваются во время технического перерыва в супермаркете: беременная кассирша успевает осуществить очередную кражу на работе, реализовать украденное на рынке, потерять надежду на материнство и снова занять свое рабочее место.
В рамках фестиваля состоялась мировая премьера ленты.
Ленты произведена студией ВИАТЕЛ в партнерстве с СУК и KWA Sound Production при 100%-ной финансовой поддержке Госкино.
Напомним, в этом году Таллинский международный кинофестиваль продлится до 3 декабря. В его главном конкурсе представлен украинский мистический триллер «Брама» (режиссер Владимир Тихий).
Фото: Пресс-служба Госкино
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