Украинская короткометражка получила награду на престижном фестивале в Таллине

Ленты произведена студией ВИАТЕЛ в партнерстве с СУК и KWA Sound Production при 100%-ной финансовой поддержке Госкино.

Напомним, в этом году Таллинский международный кинофестиваль продлится до 3 декабря. В его главном конкурсе представлен украинский мистический триллер «Брама» (режиссер Владимир Тихий).

Фото: Пресс-служба Госкино