Украинская киноакадемия принимает заявки на членство в ней

Украинская киноакадемии возобновила прием заявок на членство в ней. Подать заявку можно до 30 ноября включительно, сообщается на сайте киноакадемии.

Претендовать на членство в киноакадемии могут представители украинской киноиндустрии, которые начиная с 1991 года принимали участие как авторы (актеры, сценаристы, режиссеры, операторы, художники-постановщики или композиторы) или продюсеры в создании одного и более полнометражных игровых фильмов,трех и более короткометражных фильмов и / или документальных или анимационных лент.

Также стать членами академии могут деятели культуры, искусства и киноиндустрии, которые сделали существенный вклад в развитие и продвижение украинского кинематографа (дистрибьюторы, кинокритики и руководители международных кинофестивалей), а также меценаты и спонсоры отечественного кино.

Для подачи заявки необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Во время первого набора членами киноакадемии стали 243 человека, среди которых - Роман Балаян, Лариса Кадочникова, Сергей Буковский, Сергей Лозница, Мирослав Слабошпицкий, Ева Нейман, Валентин Васянович, Остап Ступка, Владимир Горянский, Владимир Зеленский, Ольга Сумская и др.

Напомним, Украинская киноакадемия - объединение профессионалов в области кино и кинопроизводства, создание которого было инициировано Одесским международным кинофестивалем. Главная цель - всесторонняя поддержка и развитие национального кинематографа.

20 апреля состоялась церемония вручения наград первой национальной кинопремии «Золота дзиґа». Лучшим украинским фильмом была признана драма Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы». О том, кому еще достались статуэтки, читайте в нашем материале.