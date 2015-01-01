Украинская киноакадемия объявила фильмы-номинанты на «Золотую дзигу»

Украинская киноакадемия обнародовала список номинантов на первую украинскую национальную кинопремию «Золотая дзига», церемония вручения которой состоится 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба киноакадемии, лидерами по количеству номинаций стали мелодрама Тараса Ткаченко «Гнездо горлицы» (8), мелодрама Алены Демьяненко «Моя бабушка Фанни Каплан» (7) и короткометражный фильм Аркадия Непиталюка «Кровянка» (6).

В категории «Лучший фильм» соревнуются ленты: «Гнездо горлицы», «Моя бабушка Фанни Каплан», «Слуга народа 2» и «Теперь я буду любить тебя». В категории «Лучший режиссер» (премия имени Юрия Ильенко): Алена Демьяненко, Тарас Ткаченко и Анатолий Матешко («Плен»).

За звание лучшего актера поборются Владимир Зеленский («Слуга народа 2»),Виталий Линецкий (посмертно, «Гнездо горлицы») и Олег Треповский («Голден лав»); за звание лучшей актрисы - Римма Зюбина («Гнездо горлицы»), Екатерина Молчанова («Моя бабушка Фанни Каплан») и Мария Свижинська («Кровянка»); за звание лучшего актера второго плана -Николай Боклан («Гнездо горлицы»), Евгений Кошевой («Слуга народа 2») и Захария Новицкий («Кровянка»); за звание лучшей актрисы второго плана - Наталья Васько («Гнездо горлицы»), Валентина Заболотная (посмертно, «Гвоздь»), коллектив девушек-каторжанок (Марина Куклина-Май, Анна Донченко, Ирина Целик, Виктория Трофименко, Оксана и Марина Артеменко, Ярослава Беззабава, Елена Тополь, Дарья Римарева, Екатерина Некрасова, «Моя бабушка Фанни Каплан») и Дарья Полунина («Кровянка»).

В категории «Лучший оператор-постановщик» участвуют: Никита Кузьменко и Александр Поздняков («Живая ватра»), Ярослав Пилунский («Кровянка»), Анатолий Химич («Главная роль»), Алексей Цвелодуб («Плен»); в категории «Лучший художник-постановщик»: Александр Батенев и Сергей Бржестовский («Моя бабушка Фанни Каплан»), Игорь Филиппов («Гнездо горлицы») и Мария Шуб («Теперь я буду любить тебя»).

В номинации «Лучший сценарист» представлены: Алена Демьяненко и Дмитрий Томашпольский («Моя бабушка Каплан»), Аркадий Непиталюк («Кровянка»), Тарас Ткаченко («Гнездо горлицы») и Роман Ширман («Теперь я буду любить тебя»); «Лучший композитор» - Антон Байбаков («Кобзарь 2015»), Алла Загайкевич («Живая ватра») и Тимур Полянский («Моя бабушка Фанни Каплан»).

Лучший документальный фильм жюри выберет из лент: «Главная роль» Сергея Буковского, «Десять секунд» Юлии Гонтарук, «Живая ватра» Остапа Костюка, «Родные» Виталия Манского и «Украинские шерифы» Романа Бондарчука; лучший анимационный фильм - «Лахмитко», «Никита Кожемяка» и «Миша и Лунная Дзвинка»; лучший короткометражный игровой фильм: «Голден лав» Павла Острикова, «Кровянка» и «Гвоздь» Филиппа Сотниченко.

Премией за вклад в развитие украинского кинематографа будет награждена народная артистка Лариса Кадочникова. Решение о победителе в этой номинации приняло руководство Национального союза кинематографистов.

Напомним, в марте был объявлен состав правления Украинской киноакадемии. В него вошли 15 кинематографистов, среди которых - Роман Балаян, Сергей Буковский, Владимир Зеленский и др.

Торжественная церемония вручения наград Первой национальной кинопремии состоится 20 апреля.