Украина впервые представит свой стенд и фильмы на кинофестивале в Торонто

Украина представит первый национальный стенд в индустриальной секции 42-го Международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 6 по 17 сентября. Также в рамках секции состоится рыночный показ фильма «Уровень черного» Валентина Васяновича, избранного украинским кандидатом на «Оскар».
"Главное, для чего нужна международная промокампания фильма-кандидата от Украины – это чтобы те 5,6 тыс. академиков, которые голосуют за «Оскар», привыкали к тому, что украинское кино есть, и оно присутствует на международном ландшафте", – отмечает Васянович.
Украинский стенд, который уже традиционно будет работать под призывом Ukraine is Your Destination, #20 будет представлен в рамках TIFF Industry Сentre с 7 по 17 сентября. Он представит актуальную информацию об украинских кинопроектах, кинокомпаниях и отраслевых услугах. С этой целью подготовлены каталоги Ukrainian Film Industry Guide, Ukrainian Films 2016/2017 Catalogue и презентация Discover Ukraine о возможностях и преимуществах кинопроизводства в Украине и системе рибейтов для иностранных продюсеров, которую 10 сентября проведут исполнительный директор Украинской киноассоциации Виктория Ярмощук и глава Госкино Филипп Ильенко.
Также на стенде состоится первая международная презентация исторической драмы «Антон» режиссера Зазы Урушадзе, съемки которой сейчас проходят в Одесской области. Фильм является копродукцией Украины, Грузии, Литвы и Польши и рассказывает историю немецкого поселения на юге Украины в 1919 году, накануне «русской революции».
Кроме того, параллельно состоятся Дни украинского кино в Торонто – открытые показы свежих полнометражных украинских фильмов: документальной ленты «Процесс» Аскольда Курова о режиссере Олеге Сенцове и «Школа №3» режиссеров Лизы Смит и Георга Жено, исторического экшена «Червоный» режиссера Зазы Буадзе; драмы «Гнездо горлицы» Тараса Ткаченко, снятую на суржике трагикомедию «Припутни» Аркадия Непиталюка и криминальную комедию «DZIDZIO Контрабас».
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