Украина впервые представит свой стенд и фильмы на кинофестивале в Торонто

Украина представит первый национальный стенд в индустриальной секции 42-го Международного кинофестиваля в Торонто, который пройдет с 6 по 17 сентября. Также в рамках секции состоится рыночный показ фильма «Уровень черного» Валентина Васяновича, избранного украинским кандидатом на «Оскар».

"Главное, для чего нужна международная промокампания фильма-кандидата от Украины – это чтобы те 5,6 тыс. академиков, которые голосуют за «Оскар», привыкали к тому, что украинское кино есть, и оно присутствует на международном ландшафте", – отмечает Васянович.