Украина вкладывает рекордную сумму в продвижение нашего кино в Каннах

На юбилейном 70-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 17 по 28 мая, в рамках работы украинского кинопавильона глава Госкино Украины Филипп Ильенко лично представит западным продюсерам заманчивые перспективы копродукции с Украиной. На презентацию украинских фильмов и мероприятия по привлечению инвесторов будет потрачена рекордная сумма 80 тыс. евро.

«В кинопавильоне каждый день помимо традиционных показов, переговоров и встреч будут проходить важные мероприятия. Например, презентация Discovery Ukraine, цель которой представить возможным партнерам Украину как кинолокацию с качественным, самым современным и конкурентоспособным сервисом и производственными мощностями», – рассказал сегодня глава Госкино на брифинге с журналистами.

По словам господина Ильенко, в этом году организация работы украинского павильона в рамках кинорынка Marché du Film обойдется в 80 тыс. евро, из которых 300 тыс. грн выделило государство.

Как подчеркнула председатель Украинской киноассоциации Виктория Ярмощук, впервые за десять лет максимальное количество игроков рынка объединились для того, чтобы как можно выгоднее использовать украинский кинопавильон не только для продвижения отечественного кино, но и для поисков западных инвесторов, готовых вкладывать в копродукцию с Украиной как со страной, в которой существует полноценная киноиндустрия.

Напомним, что еще в 2007 году МКФ «Молодость» организовывал в Каннах работу украинского кинопавильона, в котором презентовались новые отечественные фильмы.

В этом году в конкурсной программе Каннского кинофестиваля поборется за «Золотую пальмовую ветвь» новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Кроткая», созданный в копродукции с Россией, Францией, Литвой, Нидерландами и Германией. По словам одного из продюсеров фильма Сергея Лавренюка (Solar Media Entertainment), это будет самый «зрительский» из фильмов режиссера, который знаменит жесткими экзистенциальными драмами.