Украина снова пролетела с «Оскаром»

Претендент на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от нашей страны – лента «Уровень черного» режиссера Валентина Васяновича – не попал в шорт-лист премии.

Фильмов «Иней» (о войне на Донбассе с актерами Ванессой Паради и Анджеем Хирой) и «Межа», которые снимались в копродукции с Украиной и претендовали на премию от Литвы и Словакии соответственно, также нет в списке.

Вошли же в «короткий список» девять картин: «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «На пределе» Фатиха Акина (Германия), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Фокстрот» Самуэля Маоза (Израиль), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан), «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (Россия), «Фелисите» Алена Гомиса (Сенегал), «Рана» Джона Тренгова (ЮАР), а также «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и ставший триумфатором European Film Awards.

Номинанты 90-й премии «Оскар» будут объявлены 23 января, а сама церемония состоится 4 марта.

Напомним, в прошлом году претендентом на «Оскар» от Украины был документальный фильм о жизни сельских стражей порядка «Украинские шерифы» режиссера Романа Бондарчука. Тогда он тоже не попал в шорт-лист.

Фото: Flickr.com / lincolnblues