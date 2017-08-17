Украина и Корея создадут фантастический мультсериал

«Укранимафильм» и корейская студия AB Media Co совместно создадут анимационный сериал Smart Babies о детях, живущих в будущем, стоимость которого достигает нескольких миллионов долларов. Точная сумма не называется, но сообщается, что финансирование Украина и Корея разделят поровну.
"Подписание меморандума с корейской студией даст нам возможность создать крутой современный продукт, который так нужен нашим детям", – говорит и.о. генерального продюсера-директора «Укранимафильма» Дмитрий Лисенбарт. По его словам, мультфильм выйдет уже в следующем году.
Идея и концепция сериала – украинские (их авторы – сам Лисенбарт и сценарист Назар Житкевич), а производство и дистрибуция будут совместными. Проект будет адаптирован для корейского, украинского и международного рынков. "Персонажи и стилистика этого анимационного сериала свежие, уникальные и совсем не похожи на корейские. Поэтому мы считаем, что сериал будет успешным как на рынке Кореи, так и на мировых рынках", – отмечает исполнительный директор AB Media Co Кельвин Ли.
У Smart Babies будет 54 пятиминутных серий. Сериал рассчитан на детей от трех до пяти лет, который посмотрев его, смогут узнать, например, о том, что такое энергия ветра и солнца, как работает интернет, почему нужно учиться и т.д.
Для реализации этого проекта Smart Babies украинская студия инициировала подписание межгосударственного соглашения между правительствами Кореи и Украины о совместном кинопроизводстве. Ожидается, что оно откроет двери в Азию всем украинским производителям и даст толчок к развитию отрасли, а «Укранимафильм» станет первой в стране, которая реализует совместное производство детского сериала с корейскими партнерами.
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