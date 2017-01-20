Украина и Китай снимут фильм, схожий по сюжету с «бондианой»

"Сюжет довольно современный. Фильм о том, что со времен Шелкового пути остались артефакты. Разные культуры, даже не контактируя друг с другом, имели определенные схожие символы. Китайские ученые узнают о том, что в Украине нашли артефакт, очень схожий с вещами, которые были десять веков назад в Поднебесной. Они приезжают в Украину. Здесь приключения и начинаются... Должен получиться такой себе «Джейс Бонд», но украинско-китайский", – рассказал Валентин Коваль.

По его словам, до конца декабря должен завершиться пре-продакшн.