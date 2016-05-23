Уилл Смит, Паоло Соррентино: Каннский кинофестиваль сформировал жюри

Организаторы 70-го Международного Каннского кинофестиваля объявили полный состав жюри, которое определит обладателей наград фестиваля. Главный приз - «Золотая пальмовая ветвь».

Как сообщается на сайте кинофестиваля, в состав жюри вошли:режиссер, сценарист и продюсер Марен Аде (Германия);актриса и продюсер Джессика Честейн (США);актриса и продюсер Фань Бинбин (Китай); актриса, сценарист, режиссер и певица Аньес Жауи (Франция); режиссер, сценарист и продюсер Пак Чхан Ук (Южная Корея); актер, продюсер и музыкант Уилл Смит (США); режиссер и сценарист Паоло Соррентино (Италия); композитор Габриэль Яред (Франция).

Напомним, в январе председателем жюри Каннского кинофестиваля был избран испанский режиссер Педро Альмодовар. Это впервые за всю историю фестиваля, когда жюри возглавил испанец.

В этом году фестиваль пройдет с 17 по 28 мая. В основную конкурсную программу вошло 18 фильмов, в том числе «Кроткая» украинского режиссера Сергея Лозницы. А военная драма «Иней», которая создается при поддержке Госкино Украины и в которой снялись Ванесса Паради и Анджей Хира, отобрана для участия в «Двухнедельнике режиссеров» в рамках кинофестиваля.

Фото: Flickr.com / Gage Skidmore