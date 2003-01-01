ТЕЛЕКРИТИКА

«UA:Культура» покажет телеверсию Koktebel Jazz Festival

Культура

На канале общественного вещания «UA:Культура» будут транслироваться самые яркие моменты Koktebel Jazz Festival этого года.


Как сообщает «Суспільне», фестиваль пройдет с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00. 

Первый Koktebel Jazz Festival состоялся в 2003 году. Затем в 2015 он переехал в Черноморск Одесской области. В этом году на фестивале работали четыре музыкальные сцены — Nu Jazz Stage, Jazz&Blues Cafe, Open Stage и Special Stage, на которых выступали как украинские, так и зарубежные музыканты.

Команда UA: КУЛЬТУРА сняла выступления участников фестиваля и будет рада поделиться со зрителем в эфире с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00. Нас ожидают следующие концерты:

  • Heart beat Brass Band

  • Денис Кинчев

  • Алексей Ревенко

  • Коко Меланж

  • Kyiv All Stars Blues Band

  • Bullet Blues Band

  • Alina Pash

  • Счастливые люди

  • Mark Eliya and Marinita

  • Катико Пурцеладзе

    • Затраты телеканала на трансляцию фестиваля, не сообщаются.

    Как писала ранее «Телекритика», в этом году дотация из госбюджета для НОТУ составила 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. Из-за недофинансирования руководство НОТУ в сентябре приняло жесткий режим экономии. 

    Фото: Facebook

    Статьи по теме

    Главное в разделе

    Культура

    Владимир Войтенко стал главой правления Украинской киноакадемии

    Культура

    Стартовали съемки второй части кинокомедии «Свингеры»

    Популярное на Телекритике



    Бизнес

    Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

    Бизнес

    Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

    Дуся

    Сушко написала прощальный пост

    Дуся

    Лигачева, не церемонясь, уволила журналистку после 8 лет работы. Последняя указала на попытки цензуры и «психологический прессинг»