«UA:Культура» покажет телеверсию Koktebel Jazz Festival

Как сообщает «Суспільне», фестиваль пройдет с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00.

Первый Koktebel Jazz Festival состоялся в 2003 году. Затем в 2015 он переехал в Черноморск Одесской области. В этом году на фестивале работали четыре музыкальные сцены — Nu Jazz Stage, Jazz&Blues Cafe, Open Stage и Special Stage, на которых выступали как украинские, так и зарубежные музыканты.

Команда UA: КУЛЬТУРА сняла выступления участников фестиваля и будет рада поделиться со зрителем в эфире с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00. Нас ожидают следующие концерты:

Heart beat Brass Band

Денис Кинчев

Алексей Ревенко

Коко Меланж

Kyiv All Stars Blues Band

Bullet Blues Band

Alina Pash

Счастливые люди

Mark Eliya and Marinita

Катико Пурцеладзе