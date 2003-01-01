«UA:Культура» покажет телеверсию Koktebel Jazz Festival

На канале общественного вещания «UA:Культура» будут транслироваться самые яркие моменты Koktebel Jazz Festival этого года.
Как сообщает «Суспільне», фестиваль пройдет с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00.
Первый Koktebel Jazz Festival состоялся в 2003 году. Затем в 2015 он переехал в Черноморск Одесской области. В этом году на фестивале работали четыре музыкальные сцены — Nu Jazz Stage, Jazz&Blues Cafe, Open Stage и Special Stage, на которых выступали как украинские, так и зарубежные музыканты.
Команда UA: КУЛЬТУРА сняла выступления участников фестиваля и будет рада поделиться со зрителем в эфире с 26 по 29 ноября по вечерам в 22:00. Нас ожидают следующие концерты:
Затраты телеканала на трансляцию фестиваля, не сообщаются.
Как писала ранее «Телекритика», в этом году дотация из госбюджета для НОТУ составила 776 млн грн вместо прописанных по закону 1,5 млрд грн. Из-за недофинансирования руководство НОТУ в сентябре приняло жесткий режим экономии.
Фото: Facebook