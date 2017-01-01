У «Простоквашино» появится 30 новых серий

«Союзмультфильм» собирается выпустить 30 новых эпизодов мультсериала «Простоквашино». Длиться они будут по 6,5 минут. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал директор киностудии Борис Машковцев в рамках выставки «Мир детства».

"Самый сложный проект, из тех, которые будут выпущены, – это 30 серий «Простоквашино». Это принципиально новые сюжеты, это все те же хорошо известные персонажи, а также добавим новых", – анонсировал он.

Новые эпизоды начнут выходить уже в 2018 году. По словам директора киностудии, история «Простоквашино» будет по стилистике напоминать мультфильмы, которые выходили в прежние времена, но сюжетные коллизии будут осовременены.

Напомним, в апреле исполняющим обязанности директора «Союзмультфильма» назначен Борис Машковцев, который с начала 2017 года входит в состав правления киностудии и является соавтором концепции проекта «Фиксиков».