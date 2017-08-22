У фильма «Червоный» будет и приквел, и сиквел

По словам режиссера, если «Червоный» снят по мотивам третьей главы одноименного романа Андрея Кокотюхи, то приквел будет основываться на первых двух главах. "Это большой исторический отрезок – с 1936-го, когда Данило Червоный был студентом Львовского университета, по 1945 год, когда его, хорунжего УПА, арестовали и отправили в лагерь", – уточнил Буадзе.

В целом же создатели фильма задумали трилогия – будет еще и сиквел. "Это будет большая трилогия, эпос о Даниле Червоном. Мне самому интересно, как паззл соберется, что будет в итоге", – добавил режиссер.

Напомним, национальная премьера «Червоного» по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи состоялась 24 августа. Фильм создавался при поддержке Госкино. За первую неделю проката лента собрала 2 млн грн.