У фильма «Червоный» будет и приквел, и сиквел

О главном герое украинского вестерна «Червоный», который вышел в прокат 24 августа, снимут еще два фильма, сообщает «Укринформ».
"Мы победили в Десятом конкурсе Госкино, будем снимать приквел. Нам самим стало интересно: в этом фильме герой приходит как герой и уходит как герой, но ведь герои не падают с неба. Это очень интересный процесс – что же это такое. Поэтому новый фильм мы решили посвятить генезису героя", – сказал режиссер Заза Буадзе, добавив, что контракт с Госкино должен быть подписан в октябре. Как только это будет сделано, начнутся съемки.
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По словам режиссера, если «Червоный» снят по мотивам третьей главы одноименного романа Андрея Кокотюхи, то приквел будет основываться на первых двух главах. "Это большой исторический отрезок – с 1936-го, когда Данило Червоный был студентом Львовского университета, по 1945 год, когда его, хорунжего УПА, арестовали и отправили в лагерь", – уточнил Буадзе.
В целом же создатели фильма задумали трилогия – будет еще и сиквел. "Это будет большая трилогия, эпос о Даниле Червоном. Мне самому интересно, как паззл соберется, что будет в итоге", – добавил режиссер.
Напомним, национальная премьера «Червоного» по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи состоялась 24 августа. Фильм создавался при поддержке Госкино. За первую неделю проката лента собрала 2 млн грн.
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