У «Dzidzio Контрабас» будет приквел

Создатели «Dzidzio Контрабас» планируют снять приквел к фильму. Об этом в интервью изданию Мind.ua рассказал продюсер комедии Сергей Лавренюк.

Так, говоря о героине ленты Алене, которую сыграла актриса Алена Лавренюк, он сказал: "Мы сделали ее такой столичной фифой, которая тянет на себя негатив, в том числе и благодаря языку (в фильме она разговаривает на русском языке. – ТК). Так мы усилили конфликт и недоверие к ней. А в целом мы рассчитываем в следующем фильме рассказать предысторию, из которой все станет о ней понятнее".

Кроме того, в своем Facebook продюсер сообщил, что бокс-офис «Dzidzio Контрабас» с начала проката составил более 22 млн грн, а посмотрели его почти 309 тыс. зрителей.