Турецкий телефеномен на «1+1»: как воссоздавали «великолепный» XVII век

Ликуйте, самопровозглашенные украинские султаны и беи, возрадуйтесь, девушки, вздыхающие о романтике восточного патриархата, – осенью на ваши экраны вернется популярный турецкий телесериал «Великолепный век». «1+1» покажет продолжение истории о правителях Османской империи, следующее за основным сериалом, состоявшим из 4 сезонов.
Действие спин-оффа под названием «Великолепный век. Новая правительница» происходит во время правления Ахмеда I – султана, в честь второй супруги которого и назван сериал (в оригинале он называется «Великолепный век. Кесём» – по имени женщины). И хотя фигуры Роксоланы и Сулеймана Великолепного остались в прошлом, любовные и политические интриги никуда не подевались.
То же самое касается и убранства экранного дворца – немаловажного аспекта сериала, который так приглянулся отечественным любителям эстетики «дорого-богато». Кроме знаменитого перстня Росоланы, который в новом сериале наденет бабушка Ахмеда, зрители увидят множество одежд, ювелирных украшений и других предметов роскоши, созданных на основе реальных исторических артефактов.
Не стоит забывать и о месте действия – ради съемок двух сериалов в предместье Стамбула был построен целый городок с дворцом площадью 6 тыс. квадратных метров, и стараниями исторических консультантов «Великолепного века» он тоже точь в точь воссоздает свой реальный прототип.
Напомним, что на днях мы писали об аналогичном подходе к воссозданию исторического облика города в тексте о корейском сериале «Господин Солнечный свет».