Турецкий телефеномен на «1+1»: как воссоздавали «великолепный» XVII век

Не стоит забывать и о месте действия – ради съемок двух сериалов в предместье Стамбула был построен целый городок с дворцом площадью 6 тыс. квадратных метров, и стараниями исторических консультантов «Великолепного века» он тоже точь в точь воссоздает свой реальный прототип.

Напомним, что на днях мы писали об аналогичном подходе к воссозданию исторического облика города в тексте о корейском сериале «Господин Солнечный свет».