Тролли, гангстеры и насекомые: в пятницу стартует «Киевская неделя критики»

Один из кураторов фестиваля, кинокритик Сергей Ксаверов, рассказывает, что его фаворит в основной программе этого года – новинка от итальянско-канадского режиссера Паноса Косматоса. «"Мэнди" – поп-культурный артефакт чистой воды, предельно стилизованный хоррор с Николасом Кейджем и драками на бензопилах, но в нем есть очень необычная для жанра интроспекция и нежность, которой словно пропитан фильм. Мне кажется, это единственный фильм в основной программе, который предлагает любителю авторского кино выход на неизведанную территорию – эстетически, тематически и даже в отношении взгляда на кино как таковое, с его разделением на авторское и жанровое. Ведь подобные фильмы начинают циркулировать уже не только в кругах чисто жанровых фестивалей вроде Брюсселя, Ситжеса или Порту», – прокомментировал Сергей.