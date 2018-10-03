Тролли, гангстеры и насекомые: в пятницу стартует «Киевская неделя критики»

Что смотреть в международной программе второго кинофестиваля «Киевская неделя критики», по мнению его кураторов и нашей редакции.
Фестиваль начнется 26 октября с показа драмы «Счастливый Лазарь». Подробно об этом фильме-призере Каннского фестиваля, а также о других участниках международной программы, читайте в материале «Телекритики». Напомним, в рамках мероприятия можно будет увидеть фильм, шокировавший каннскую публику – «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, гангстерскую мелодраму от знаменосца китайского артхауса Цзя Чжанке «Пепельный – самый чистый белый», городское фэнтези Али Аббаси «На границе миров», фильм-возвращение Яна Шванкмайера к полному метру «Насекомые», психоделический слэшер «Мэнди» с Николасом Кейджем и сюрреалистическую комедию о футболисте «Диамантино».
Один из кураторов фестиваля, кинокритик Сергей Ксаверов, рассказывает, что его фаворит в основной программе этого года – новинка от итальянско-канадского режиссера Паноса Косматоса. «"Мэнди" – поп-культурный артефакт чистой воды, предельно стилизованный хоррор с Николасом Кейджем и драками на бензопилах, но в нем есть очень необычная для жанра интроспекция и нежность, которой словно пропитан фильм. Мне кажется, это единственный фильм в основной программе, который предлагает любителю авторского кино выход на неизведанную территорию – эстетически, тематически и даже в отношении взгляда на кино как таковое, с его разделением на авторское и жанровое. Ведь подобные фильмы начинают циркулировать уже не только в кругах чисто жанровых фестивалей вроде Брюсселя, Ситжеса или Порту», – прокомментировал Сергей.
Кинокритик Наталья Серебрякова в комментарии «Телекритике» рассказывает: «Мой личный фаворит программы Недели критики – "Пепельный – самый чистый белый" Цзя Чжанке – фильм, который я буду лично представлять на фестивале. Это длинная, медитативная история любви на фоне бандитских разборок и смены эпох в современном Китае. Цзя Чжанке до этого снял картину "Прикосновение греха" в жанре уся. И "Пепельный" – возвращение к этой теме. Действие уся разворачивается в особом вымышленном мире ("цзянху"). Законы и суды в этом мире по определению несостоятельны, поэтому самым благородным и сильным борцам приходится самостоятельно поддерживать правопорядок».
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте.
Фото: Zentropa Entertainment