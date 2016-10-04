Триллер «Брама» Владимира Тихого примет участие в престижном международном кинофестивале

Мистический триллер режиссера Владимира Тихого «Брама» отобран для участия в основном конкурсе Международного кинофестиваля «Черные ночи» (класса «А») в Таллинне, сообщает пресс-служба Госкино.

Лента будет соревноваться с фильмами ведущих кинематографистов Европы, Азии и Америки за девять наград конкурса и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составляет 10 тыс. евро.

На этом кинофестивале 28 ноября состоится и мировая премьера ленты.

"В этом году уже на шестом кинофестивале класса «А» в конкурсной программе будет представлен украинский фильм. Эта системность свидетельствует о том, что украинская киноиндустрия соответствует высокому уровню мирового кино", – говорит глава Госкино Филипп Ильенко.