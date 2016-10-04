ТЕЛЕКРИТИКА

Триллер «Брама» Владимира Тихого примет участие в престижном международном кинофестивале

Культура

Мистический триллер режиссера Владимира Тихого «Брама» отобран для участия в основном конкурсе Международного кинофестиваля «Черные ночи» (класса «А») в Таллинне, сообщает пресс-служба Госкино.

Лента будет соревноваться с фильмами ведущих кинематографистов Европы, Азии и Америки за девять наград конкурса и приз зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составляет 10 тыс. евро.

На этом кинофестивале 28 ноября состоится и мировая премьера ленты.

"В этом году уже на шестом кинофестивале класса «А» в конкурсной программе будет представлен украинский фильм. Эта системность свидетельствует о том, что украинская киноиндустрия соответствует высокому уровню мирового кино", – говорит глава Госкино Филипп Ильенко.

Культура

Владимир Тихий - о своем новом фильме «Брама» о бабе Присе из Чернобыльской зоны: ZN.UA

«Брама» – это экранное воплощение известной пьесы Павла Арье (выступил соавтором сценария фильма) «В начале и в конце времен», которая в постановках разных режиссеров с успехом прошла на сценах украинских театров.Лента рассказывает о семье, проживающей в Чернобыльской зоне отчуждения. Главная в ней баба Прися, которая дружит с русалками и подъедает галлюциногенные грибы. С ней живут внук Вовчик и болезненная дочь Слава. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается – баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время.

Главные роли в фильме исполнили Ирма Витовская, Виталина Библив, Ярослав Федорчук, Дмитрий Ярошенко и Дмитрий Тубольцев.

Напомним, Международный кинофестиваль «Черные ночи» (Black Nights Film Festival) проводится уже на протяжении 21 года. В этом году он будет проходить с 17 ноября по 3 декабря.

Фото: Facebook-страница Directory Films

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