Три режиссера получат на свои фильмы грант президента

Гранты президента молодым деятелям в области кинематографии в 2017 году получат три молодых кинорежиссера на съемки анимационной и двух игровых короткометражных лент. Об это сообщает Национальный союз кинематографистов (НСКУ).

Всего на рассмотрение Экспертной комиссии, в состав которой входил и глава НСКУ Тарас Ткаченко, было представлено девять проектов различных видов и жанров, среди которых три неигровых, четыре игровых и два анимационных фильма.

Победителями были признаны Ольга Гаврилова (анимационный короткометражный фильм «Мир наоборот»),Максим Наконечный (игровой короткометражный фильм «Новый год в семейном кругу») и Эрнест Сарихалилов (игровой короткометражный фильм «Гвоздь»).По мнению комиссии, эти проекты выделяются яркими образами, актуальной тематикой и потенциалом развития.

На основании этого коллегия Минкультуры решила рекомендовать этих режиссеров на предоставление гранта президента.

Проект анимационной короткометражки «Мир наоборот» представила студия «Красная собака», продюсер - Елена Голубева. Общий бюджет проекта составляет 464 тыс. грн, сумма ожидаемого гранта - 70 тыс. грн.Проект «Новый год в семейном кругу» представила компания «Табор», продюсер - Елена Яковицкая. Общий бюджет проекта - 97 322 грн, сумма ожидаемого гранта - 80 тыс. грн. Проект «Гвоздь» представило общественное объединение «КрымСОС», продюсер - Тамила Ташева. Общий бюджет проекта и сумма ожидаемого гранта - 110 тыс. грн.

Отметим, общий объем средств, предусмотренный на выплату трех грантов президента молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2017 году, составляет 220 тыс. грн.

Фото: Wikipedia.org / Photo Claude TRUONG-NGOC