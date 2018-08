Третьему сезону быть: Netflix продолжит снимать сериал «Блеск»

Хотя сериал и не является самым популярным продуктом Netflix, эксперты говорят, что идея продлить его возникла по другой причине – ленту номинируют на престижные премии. Так, первый сезон «Блеска» был номинирован сразу на восемь премий Emmy Awards.

Вице-президент отдела оригинального контента Netflix Синди Холланд, выступая на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков в прошлом месяце, заявила, что ей нравится шоу, однако его дальнейшая судьба пока неизвестна.

«Мы были бы в восторге, и хотели бы сделать больше, но пока у меня нет информации, чтобы поделиться с вами», – сказала Холланд.

Лента «Блеск» (в оригинале – GLOW ) основана на истории о вымышленной женской лиге реслинга 80-х годов под названием Gorgeous Ladies of Wrestling. Создателями шоу являются Лиз Флэхайв и Карли Менш, в качестве продюсеров выступили создатели сериала «Оранжевый – хит сезона» (Orange Is New Black) Дженджи Кохан, Тара Херрманн и Марк Берли.