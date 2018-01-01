Товарищ адвокат: сегодня начнется 4 сезон «Лучше звоните Солу»

Создатель шоу «Во все тяжкие» Винс Гиллиган в свое время задумал спин-офф как сериал об адвокате, который всеми правдами и неправдами пытается избежать контактов с судом. Необходимость улаживать щекотливые дела привела к популярности Сола в среде колоритных и нечистых на руку персонажей (некоторые из которых перекочевали из оригинального шоу) и, конечно же, зрителей. Хоть до 3,21 млн зрителей первого сезона Сол уже вряд ли дотянет, рейтинги на кино-агрегаторах у него остаются завидно высокими.

Напомним, что на днях вышел тайваньский аналог «Черного зеркала» - социально-фантастический сериал «О детях».