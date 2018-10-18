Тысячи слов и все о «Донбассе»: фильм Лозницы получил Гран-при на кинофестивале в Севилье

На этих выходных завершился 15-й международный кинофестиваль в Севилье (Испания), на котором фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» признали лучшим.
Всего в конкурсной программе фестиваля участвовало 19 фильмов. За Гран-при в конкурсной программе соревновались призеры Каннского кинофестиваля Нури Бильге Джейлан, Оливье Ассаяс и Мия Хансен-Лёв, а также лауреаты премии «Оскар» Флориан Хенкель фон Доннерсмарк и Ласло Немеш. В результате, выбор членов жюри остановился на украинской ленте «Донбасс» Сергея Лозницы.
«Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии «Киноколо», ежегодно вручаемой от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.
Также в начале октября стало известно, что лента «Донбасс» прошла квалификацию на участие в борьбе за «Оскар». Напомним, полный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 22 января 2019 года.