Тысячи слов и все о «Донбассе»: фильм Лозницы получил Гран-при на кинофестивале в Севилье

«Донбасс» был впервые показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру. Североамериканская премьера драмы прошла на Международном кинофестивале в Торонто в секции Contemporary World Cinema. В октябре фильм удостоился премии «Киноколо», ежегодно вручаемой от имени сообщества кинокритиков Украины, за лучшие фильм и режиссуру.

Также в начале октября стало известно, что лента «Донбасс» прошла квалификацию на участие в борьбе за «Оскар». Напомним, полный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 22 января 2019 года.