Тихий, Шапиро, Левицкий: Cut Insight назвало самых продуктивных кинорежиссеров

Издание о кинематографе Cut Insight составило список украинских кинорежиссеров, которые за последние пять лет (2013-2017 гг.) неоднократно выпускали свои фильмы в кинотеатральный прокат. Учитывались ленты любого хронометража и жанра.

Рейтинг включает 24 фильммейкера. При этом представили за этот период больше двух картин лишь пятеро из них.Таким образом, самыми продуктивными кинорежиссерами являются:

Владимир Тихий -«Гамбург» (2013, альманах «Украинская новая волна»), «Сильнее, чем оружие» (2014), «Зеленая кофта» (2014), «Наша Надежда» (2014), «Бранцы» (2016) и «Брама» (2017);

Александр Шапиро -«Не знаю» (2013), «Апартаменты» (2014), «APART» (2014), «Восемь» (2016) и #futureinthepast (2016);

Любомир Левицкий - «Ломбард» (2013), «Тени незабытых предков» (2013) и #SELFIEPARTY (2016);

Валентин Васянович - «Креденс» (2014), «Обычное дело» (2013), «Сумерки» (2014) и «Уровень черного» (2017);

Ахтем Сеитаблаев - «Хайтарма» (2013), «Ее сердце» (2017) и «Киборги» (2017).

По два полнометражных фильма выпустили: Алексей Шапарев («Киевский торт» (2014) и «Правило боя» (2017)); Иван Кравчишин («Полет золотой мушки» (2016) и «Трое» (2017)); Вячеслав и Александр Алешечкины («Синевир» (2014) и «Чунгул» (2016)); Анатолий Матешко («Трубач» (2014) и «Каптум» (2016)); Владимир Лерт («Ночь святого Валентина» (2016) и «Мир вашему дому» (2017)); Алена Демьяненко («F 63.9 Болезнь любви» (2014) и «Моя бабушка Фанни Каплан» (2016)); Дмитрий Томашпольский («F 63.9 Болезнь любви» (2014) и «Выиграть все» (2016)); Анна Акулевич («Это я» (2015) и «Jamala.ua» (2017)) и Тарас Ткаченко («Кобзарь» (2015) и «Гнездо горлицы» (2016)).

По два фильма, с учетом короткометражных работ: Кира Муратова («Вечное возвращение» (2013) и «Весенний дождь» (1958, альманах Великие короткие метры)); Мирослав Слабошпицкий («Ядерные отходы» (2013) и «Племя» (2014)); Заза Буадзе («И бог сделал шаг в пустоту» (2014, альманах Украинская новая волна 3) и «Червоный» (2017)); Аркадий Непиталюк («Кровянка» (2016, альманах Украинская новая волна 5) и «Припутни» (2017)); Максим Ксенда («Дорога» (2013, альманах «Украинская новая волна») и «Бобот» (2017)).

По два короткометражных фильма: Александр Бубнов («Шерлок Холмс и чёрные человечки» (2013) и «Русалка» (2013, альманах Украинская новая волна. Romantique)), Ирина Цилык («Дом» (2017, альманах Украинская новая волна 5) и «Помин» (2015, альманах Украинская новая волна 4); Валерия Кальченко («Скажи «Кукуруза!» (2016, альманах Украинская новая волна 4) и «В Манчестере шёл дождь» (2017, альманах победителей ОМКФ)); Антонио Лукич («Кто подставил Кима Кузина» (2016, альманах Украинская новая волна 4) и «В Манчестере шёл дождь» (2017, альманах победителей ОМКФ)).

Напомним, ранее издание Cut Insight составило список самых популярных киноактеров Украины, в который вошло 15 артистов, среди которых - Владимир Зеленский, Ольга Сумская, Владимир Горянский и др., а также список актеров, чаще всего снимавшихся в фильмах за последние пять лет.

О том, как будет развиваться кинопроизводство в Украине, смотрите в интервью Александра Ткаченко программе «Сніданок з 1+1»: