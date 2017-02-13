The Guardian опубликовала на своем сайте украинский фильм

«Домашний матч» – это история 20-летней киевлянки из бедной семьи, выросшей на задворках большого города и нашедшей свой путь к определенному условному благополучию через футбол.

"Фильм Алисы Коваленко – это история, которая описывает прежде всего дикую бедность и неустроенность общества, где никакие социальные связи не работают, где нет и речи о том, что можно ожидать помощи от государственных институтов. История общества, похожего на заросшее бурьяном футбольное поле, где каждый игрок сам по себе, крутится-вертится, потеряв свою команду в густом тумане беспорядочной современности", – говорит программный координатор Docudays UA Дарья Бассель.

Фото: docudays.org.ua