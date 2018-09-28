Тэрон Эджертон показался в роли Элтона Джона: выглядит он забавно

На новом кадре Тэрон-Элтон в золотистой куртке и крылатых башмаках комфортно развалился на борту частного самолета.

Поговаривают, что создателей фильма впечатлили не только актерские, но и вокальные способности актера. На знаменитой студии «Эбби-роуд» он записал несколько треков Элтона Джона и якобы сразил слушателей наповал. Сам сэр Элтон советовал Эджертону не скатываться в караоке, а изобрести собственный подход к песням. Результат полностью удовлетворил певца.

Напомним, что вчера Софи Тернер представила первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» на Late Night Show Джеймса Кордена.