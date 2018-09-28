Тэрон Эджертон показался в роли Элтона Джона: выглядит он забавно

Вряд ли это такое же удачное кастинговое решение, как Рами Малек в роли Фредди Меркьюри, но актера с типажом молодого Элтона среди современных голливудских звезд и впрямь было бы непросто найти.
Paramount Pictures выложила первый кадр из грядущего фильма Rocketman, посвященного началу карьеры Элтона Джона: выход фильма запланирован на май 2019 года, так что до него мы еще успеем увидеть Эджертона в более традиционной для него экшен-роли – Робина Гуда в одноименном фильме Отто Батхерста.
An epic musical fantasy. An uncensored human story. @TaronEgerton stars as Sir Elton John in Rocketman. Experience it in cinemas May 2019 #Rocketman pic.twitter.com/DtHZkIU1Kp— Paramount Pictures (@ParamountAU) September 28, 2018
На новом кадре Тэрон-Элтон в золотистой куртке и крылатых башмаках комфортно развалился на борту частного самолета.
Поговаривают, что создателей фильма впечатлили не только актерские, но и вокальные способности актера. На знаменитой студии «Эбби-роуд» он записал несколько треков Элтона Джона и якобы сразил слушателей наповал. Сам сэр Элтон советовал Эджертону не скатываться в караоке, а изобрести собственный подход к песням. Результат полностью удовлетворил певца.
Напомним, что вчера Софи Тернер представила первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» на Late Night Show Джеймса Кордена.