ТЕЛЕКРИТИКА

Тэрон Эджертон показался в роли Элтона Джона: выглядит он забавно

Культура

Вряд ли это такое же удачное кастинговое решение, как Рами Малек в роли Фредди Меркьюри, но актера с типажом молодого Элтона среди современных голливудских звезд и впрямь было бы непросто найти.


Paramount Pictures выложила первый кадр из грядущего фильма Rocketman, посвященного началу карьеры Элтона Джона: выход фильма запланирован на май 2019 года, так что до него мы еще успеем увидеть Эджертона в более традиционной для него экшен-роли – Робина Гуда в одноименном фильме Отто Батхерста.

На новом кадре Тэрон-Элтон в золотистой куртке и крылатых башмаках комфортно развалился на борту частного самолета.

Поговаривают, что создателей фильма впечатлили не только актерские, но и вокальные способности актера. На знаменитой студии «Эбби-роуд» он записал несколько треков Элтона Джона и якобы сразил слушателей наповал. Сам сэр Элтон советовал Эджертону не скатываться в караоке, а изобрести собственный подход к песням. Результат полностью удовлетворил певца.

Напомним, что вчера Софи Тернер представила первый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» на Late Night Show Джеймса Кордена.

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