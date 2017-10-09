Теперь каждый сможет рисовать комиксы для Marvel

Студия Marvel решила запустить онлайн-платформу Create Your Own, с помощью которой каждый желающий сможет создавать собственные комиксы и встраивать их в оригинальные сюжеты.

В компании не называют точную дату, когда заработает сервис, отмечая лишь, что это произойдет скоро. Разработана как мобильная версия, так и версия для ПК.

При создании комиксов их авторам предложат использовать символику Marvel и готовые иллюстрации для фона. При этом после получения доступа к регистрации на платформе пользователи должны дать согласие на то, что права на созданный ими контент полностью принадлежит Marvel. Также они не имеют права распространять свои комиксы вне платформы и использовать их в коммерческих целях.