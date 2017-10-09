ТЕЛЕКРИТИКА

Теперь каждый сможет рисовать комиксы для Marvel

Культура

Студия Marvel решила запустить онлайн-платформу Create Your Own, с помощью которой каждый желающий сможет создавать собственные комиксы и встраивать их в оригинальные сюжеты.

В компании не называют точную дату, когда заработает сервис, отмечая лишь, что это произойдет скоро. Разработана как мобильная версия, так и версия для ПК.

При создании комиксов их авторам предложат использовать символику Marvel и готовые иллюстрации для фона. При этом после получения доступа к регистрации на платформе пользователи должны дать согласие на то, что права на созданный ими контент полностью принадлежит Marvel. Также они не имеют права распространять свои комиксы вне платформы и использовать их в коммерческих целях.

Культура

3 культовых комикса, которые не станут фильмами

Еще одно правило Marvel запрещает авторам использовать в комиксах нецензурную лексику и «сенсационность», выражающуюся в появлении «пчел-убийц, пришельцев, скандалов», упоминать политику, оружие, пародии на контент студии, смерть и демонстрировать обнаженные образы.

Напомним, среди фильмов, снятых по комиксам Marvel, «Человек-паук», «Мстители», «Люди Икс», «Халк», «Железный человек», «Тор», «Дэдпул», «Стражи Галактики» и др.

Фото: marvelcreateyourown.taptapcomics.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Майкл Фассбендер снимется в украинском фильме

Культура

5 главных книг на русском-2017: фикшн

Популярное на Телекритике



Дуся

Американка напилась на первом свидании и устроила погром в особняке ухажера

Культура

Майкл Фассбендер снимется в украинском фильме

Дуся

«Не могу больше молчать»: Дашу Астафьеву выгнали из зала суда

Дуся

Монатик ушел от жены Анатолия Анатолича