«Теория большого взрыва» прощается со зрителями

Решение о прекращении проекта огласили Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Production в совместном заявлении: «Мы всегда будем благодарны нашим фанатам за их поддержку на протяжении этих 12 лет. Вместе с актерами, авторами сценария и съемочной командой невероятно ценим успех шоу и намерены завершить последний сезон креативным и эпичным финалом».

Примечательно, что в последних сезонах шоу старый состав участников, включая Джима Парсонса, Джона Галэки, Кейли Куоко, Кунала Найяра и Саймона Хелберга согласились урезать свои зарплаты, чтобы у создателей проекта хватило денег на гонорары новым звездам ситкома - Мелиссы Роич, исполняющей роль Бернадетт, и Маим Бялик, которая играет Эми.

Сообщается, что премьера двенадцатого сезона состоится 24 сентября 2018 года.

Напомним, Сериал The Big Bang Theory о четырех друзьях-ученых и их ветреной соседке Пенни стартовал на CBS в 2007 году. Ситком очень скоро стал культовым, неоднократно номинировался на «Эмми», завоевав эту награду десять раз.

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