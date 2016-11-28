ТЕЛЕКРИТИКА

Телепремьера «Моей бабушки Фанни Каплан» состоится на «UA:Першому» 7 ноября

Культура
Завтра, 7 ноября, состоится телепремьера исторической мелодрамы Алены Демьяненко «Моя бабушка Фанни Каплан». Об этом сообщается на Facebook-странице Госкино.
Культура

Алена Демьяненко: «Моя бабушка Фанни Каплан» – это не исторический фильм, а современный»

Фильм выйдет в эфире канала «UA:Перший» в 22:50.

«Моя бабушка Фанни Каплан» рассказывает о трагической любви младшего брата Ленина, Дмитрия Ульянова, к Фанни Каплан,разворачивающейся на фоне революционных событий в начале ХХ века.

Напомним, фильм вышел в прокат в декабре 2016 года. В качестве актеров в фильме задействованы 10 украинских режиссеров театра и кино. Некоторые из них рассказали «Телекритике», каково это: оказаться режиссеру по ту сторону камеры.

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Культура

Константин Дорошенко побывал в жюри минского «Осеннего салона»

Культура

Что смотреть в кинотеатрах в ноябре

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Культура

«Модель XL»: возлюби свою полноту