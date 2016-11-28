Телепремьера «Моей бабушки Фанни Каплан» состоится на «UA:Першому» 7 ноября

Фильм выйдет в эфире канала «UA:Перший» в 22:50.

«Моя бабушка Фанни Каплан» рассказывает о трагической любви младшего брата Ленина, Дмитрия Ульянова, к Фанни Каплан,разворачивающейся на фоне революционных событий в начале ХХ века.

Напомним, фильм вышел в прокат в декабре 2016 года. В качестве актеров в фильме задействованы 10 украинских режиссеров театра и кино. Некоторые из них рассказали «Телекритике», каково это: оказаться режиссеру по ту сторону камеры.