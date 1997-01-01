Телеканал «Возрождение»: больше чем культ

Телеканал также представлен в виде приложения для смартфонов, чтобы пастырь всегда находился рядом с паствой.

Среди возможностей приложения:

– 24-часовое транслирование телеканала с двух спутников (AMOS и HotBird);

– возможность смотреть все прямые эфиры в реальном времени;

– полная ТВ-программа на каждый день;

– свежие новости о всех событиях организации;

– все книги Библии Ветхого и Нового Завета;

– ежедневные сообщения со свежими новостями и мотивационными уведомлениями.