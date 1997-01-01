Телеканал «Возрождение»: больше чем культ

Телеканал «Возрождение» сегодня, кажется, есть во всех украинских кабельных сетях. Мы выяснили, что из себя представляет медийная инфраструктура духовного центра, изучив программную сетку канала с его детским и далеко не детским контентом, трейлерами, книгами, лекциями и фильмами в контексте стремительно набирающего обороты нового христианского культа, главным действующим лицом которого является «апостол» (как он себя называет) Владимир Мунтян.
Церковь. Начало
Организация образовалась в 1997 году и уверенно вышла на рынок поставщиков религиозных услуг. Скачок роста оказался невероятно масштабным: на сегодняшний день у «Возрождения» около 300 филиалов в странах СНГ, а ежемесячный доход, по слухам, составляет несколько миллионов гривен (без учета пожертвований и продажи духовных атрибутов). И без налогов, ведь религиозные организации налогами не облагаются.
Основные направления деятельности центра сочетаются странным образом. Это смесь из церковных служений, лекций, религиозного бизнес-образования, обучающих семинаров, лайф-коучинга, обрядов экзорцизма и знахарства, причем весь этот коктейль замешан на основе христианства.
Служители культа трактуют Библию следующим образом:
– ты болен, поскольку не веруешь;
– ты беден, поскольку не веруешь;
– ты одинок, поскольку не веруешь;
– ты одержим бесами, поскольку не веруешь;
– ты неудачник, поскольку не веруешь;
– ты в беде, поскольку ты проклят и не веруешь;
– мы – десницы Господни, через нас Он сделает тебя счастливым, уверуй;
– чтобы мы могли помочь тебе, твоим близким и другим людям – пожертвуй;
– чем больше пожертвуешь – тем больше Господь тебе воздаст.
Соответственно, каждый библейский миф и притчу «апостол» и его приближенные пасторы сводят к денежным отношениям между Богом и прихожанином. Все просто: передайте нам денежный чек – мы перешлем его в небесную канцелярию, и после подтверждения перевода помазание Божье снизойдет на тебя.
Телеканал
Телеканал «Возрождение» есть в каждой кабельной сетке вещания, имеет собственную программу и четкий рубрикатор. Новости, авторские программы мировых миссионеров, прямые трансляции служб, интервью с различными людьми, исцеление телезрителей а-ля Анатолий Кашпировский и даже программа для самых маленьких культистов (над форматами трудились бережно).
Понятно, что весь контент посвящен исключительно жизни духовного центра, однако он сделан профессионально как технически, так и по содержанию (разумеется, в рамках концепции).
Deus Ex Internet
К Богу с пеленок. Детская программа духовного центра «Возрождение»
Мобильное приложение
Телеканал также представлен в виде приложения для смартфонов, чтобы пастырь всегда находился рядом с паствой.
Среди возможностей приложения:
– 24-часовое транслирование телеканала с двух спутников (AMOS и HotBird);
– возможность смотреть все прямые эфиры в реальном времени;
– полная ТВ-программа на каждый день;
– свежие новости о всех событиях организации;
– все книги Библии Ветхого и Нового Завета;
– ежедневные сообщения со свежими новостями и мотивационными уведомлениями.
Сериалы на канале
Он творит историю, а не читает ее
Помимо съемок в сериале, Мунтян спродюсировал и сыграл небольшую роль в фильме о темных силах под названием «Чунгул». Планируется также вторая часть картины, в которой персонаж Владимира будет раскрыт больше, а зло – наказано.
Дискография Владимира Мунтяна
Литература
Сухой остаток
Чудеса да и только
Владимира Мунтяна и его организацию не раз обвиняли в использовании приемов гипноза. Специальное освещение, живая музыка с ярко выраженной динамикой (спокойная и умиротворяющая в моменты, когда нужно слушать пастора, и возносяще-одухотворенная в моменты, когда Бог «входит в здание», чтобы излечить и озолотить страждущих), специфическая дикция и интонации ведущих, а также своеобразный шок-контент в виде людей, дергающихся в экстазе от прикосновений «божьих помазанников», – все эти элементы превращают зрелище в шоу, духовный стендап божьего наместника, от которого при определенном погружении довольно сложно оторваться. Нужно быть осторожным, потому что спустя какое-то время захочется заплатить $100, чтобы разочек взглянуть на это грандиозное действо вживую. А там уже и до вливания в стройные ряды экстатической толпы недалеко, и до пожертвования 10 процентов (минимум) от своего дохода.