ТЕЛЕКРИТИКА

Телеканал «Возрождение»: больше чем культ

Культура

Телеканал «Возрождение» сегодня, кажется, есть во всех украинских кабельных сетях. Мы выяснили, что из себя представляет медийная инфраструктура духовного центра, изучив программную сетку канала с его детским и далеко не детским контентом, трейлерами, книгами, лекциями и фильмами в контексте стремительно набирающего обороты нового христианского культа, главным действующим лицом которого является «апостол» (как он себя называет) Владимир Мунтян.


Журналистка Гульнара Бекирова задалась вопросом о телеканале духовного центра «Возрождение» и зрелищах, которые он демонстрирует.

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Мы решили изучить этот вопрос с точки зрения того, что из себя представляет организация как самостоятельная медийная единица, и пришли к некоторым интересным и в то же время печальным выводам. Осторожно, в статье содержатся материалы, которые могут шокировать!

Церковь. Начало

Излечение от болезней, снятие порчи и родовых проклятий силой слова и молитвы. Увеличение богатства и денег в своем кошельке силой веры. Чудеса, свидетелями которых становятся тысячи человек. Все это – духовный центр «Возрождение», крупнейшая и независимая ни от кого, кроме своих прихожан, религиозно-медийная экосистема Украины.

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Фото: mgnc-kursk.ru

Организация образовалась в 1997 году и уверенно вышла на рынок поставщиков религиозных услуг. Скачок роста оказался невероятно масштабным: на сегодняшний день у «Возрождения» около 300 филиалов в странах СНГ, а ежемесячный доход, по слухам, составляет несколько миллионов гривен (без учета пожертвований и продажи духовных атрибутов). И без налогов, ведь религиозные организации налогами не облагаются.

Основные направления деятельности центра сочетаются странным образом. Это смесь из церковных служений, лекций, религиозного бизнес-образования, обучающих семинаров, лайф-коучинга, обрядов экзорцизма и знахарства, причем весь этот коктейль замешан на основе христианства.

Лишь малая часть того, что нас ожидает
Столп организации – Владимир Мунтян, самопровозглашенный «13-й апостол», ведущий, лектор, актер, певец, писатель, мыслитель, продюсер и просто успешный бизнесмен. Он является не только создателем организации, но и высшей фигурой в ее иерархии. Владимир Мунтян лично проводит службы, изгоняет бесов, исцеляет прикосновением, ведет телепередачи и бизнес-тренинги.

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Фото: youtube.com

Служители культа трактуют Библию следующим образом:

– ты болен, поскольку не веруешь;

– ты беден, поскольку не веруешь;

– ты одинок, поскольку не веруешь;

– ты одержим бесами, поскольку не веруешь;

– ты неудачник, поскольку не веруешь;

– ты в беде, поскольку ты проклят и не веруешь;

– мы – десницы Господни, через нас Он сделает тебя счастливым, уверуй;

– чтобы мы могли помочь тебе, твоим близким и другим людям – пожертвуй;

– чем больше пожертвуешь – тем больше Господь тебе воздаст.

Соответственно, каждый библейский миф и притчу «апостол» и его приближенные пасторы сводят к денежным отношениям между Богом и прихожанином. Все просто: передайте нам денежный чек – мы перешлем его в небесную канцелярию, и после подтверждения перевода помазание Божье снизойдет на тебя.

Нужно больше золота
Духовный центр «Возрождение» использует все доступные медийные технологии для распространения слова Божьего. И нужно отдать должное – делает это очень умело.

Телеканал

Телеканал «Возрождение» есть в каждой кабельной сетке вещания, имеет собственную программу и четкий рубрикатор. Новости, авторские программы мировых миссионеров, прямые трансляции служб, интервью с различными людьми, исцеление телезрителей а-ля Анатолий Кашпировский и даже программа для самых маленьких культистов (над форматами трудились бережно).

Программа передач на сегодня:

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Источник: vo.org.ua

Понятно, что весь контент посвящен исключительно жизни духовного центра, однако он сделан профессионально как технически, так и по содержанию (разумеется, в рамках концепции).

Трейлер грядущего крестового похода против демонов

Deus Ex Internet

К Богу с пеленок. Детская программа духовного центра «Возрождение»

Если вы нищий, то наведите порядок в отношениях с Богом в финансовой сфере. Начните жертвовать 10 процентов вашего... ничто, ведь самое главное – это не деньги, а верность Богу. Блог Владимира Мунтяна также является частью программной сетки канала, это можно назвать авторской передачей.

Мобильное приложение

Телеканал также представлен в виде приложения для смартфонов, чтобы пастырь всегда находился рядом с паствой.

Среди возможностей приложения:

– 24-часовое транслирование телеканала с двух спутников (AMOS и HotBird);

– возможность смотреть все прямые эфиры в реальном времени;

– полная ТВ-программа на каждый день;

– свежие новости о всех событиях организации;

– все книги Библии Ветхого и Нового Завета;

– ежедневные сообщения со свежими новостями и мотивационными уведомлениями.

Сериалы на канале

Владимир Мунтян успешно совмещает просветительскую деятельность с искусством. Являясь «апостолом», то есть верхушкой «пищевой цепи» в духовной иерархии, он снимается в многосерийном автобиографическом сериале.

Он творит историю, а не читает ее

Помимо съемок в сериале, Мунтян спродюсировал и сыграл небольшую роль в фильме о темных силах под названием «Чунгул». Планируется также вторая часть картины, в которой персонаж Владимира будет раскрыт больше, а зло – наказано.

Продюсерская и актерская работа Владимира Мунтяна в большом кинематографе (присутствует легкая эротика)

Дискография Владимира Мунтяна

Божье слово можно доносить и при помощи музыки. Духовный центр «Возрождение» интегрировался в iTunes и GooglePlay – Владимир Мунтян записал и выпустил альбом совместно с известным украинским лейблом Moon Records. На трех песнях отметился певец Виктор Павлик.

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Источник: itunes.apple.com

Литература

Владимир Мунтян и его жена – пастор Виктория Мунтян – являются авторами свыше 30 книг на темы исцеления, проклятий, финансового благополучия и мистических откровений. Цены на книги варьируются от 25 до 300 гривен.

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Источник: bestbooks.in.ua

Сухой остаток

Духовный центр «Возрождение» как единица медиа – полностью закрытая, функционирующая экосистема, объединяющая все возможные виды донесения себя до массового зрителя. Сам себе рекламодатель. Судя по тому, как и в каких объемах и масштабах производится контент, духовный продукт центра пользуется спросом, ведь Владимиру Мунтяну хватает сил и энтузиазма участвовать в создании если не большинства, то уж точно половины программ.
Но самое интересное заключается в том, что производимый контент в большинстве случаев смотрибелен. Монтаж, музыкальное сопровождение, визуальные эффекты, вкрадчивая харизма «апостола» без привязки к его теологическим воззрениям и принципам работы позволяет смотреть на ДЦ «Возрождение» как на конкурентоспособную телевизионную единицу.

Чудеса да и только

Владимира Мунтяна и его организацию не раз обвиняли в использовании приемов гипноза. Специальное освещение, живая музыка с ярко выраженной динамикой (спокойная и умиротворяющая в моменты, когда нужно слушать пастора, и возносяще-одухотворенная в моменты, когда Бог «входит в здание», чтобы излечить и озолотить страждущих), специфическая дикция и интонации ведущих, а также своеобразный шок-контент в виде людей, дергающихся в экстазе от прикосновений «божьих помазанников», – все эти элементы превращают зрелище в шоу, духовный стендап божьего наместника, от которого при определенном погружении довольно сложно оторваться. Нужно быть осторожным, потому что спустя какое-то время захочется заплатить $100, чтобы разочек взглянуть на это грандиозное действо вживую. А там уже и до вливания в стройные ряды экстатической толпы недалеко, и до пожертвования 10 процентов (минимум) от своего дохода.

Возникает вопрос: почему люди туда идут, несмотря на откровенную теологическую ересь? Ведь фактически все проповеди сводятся к одному: жертвуй деньги – и Бог вознаградит тебя. Гипнотические элементы, безусловно, оказывают воздействие, но главная причина – социальное дно. Обнищавшие, впавшие в отчаяние и уставшие от войны, коррупции, социальной несправедливости и неопределенного будущего люди ищут новые смыслы, а в итоге находят вкрадчивый, уверенный голос Владимира Мунтяна, обещающий за десятину снисхождение Божье, и его команду психологов и актеров.
ДЦ «Возрождение» является деструктивной сектой, построенной по принципу финансовой пирамиды. Основная цель – деньги прихожан. А ставка культа Мунтяна на качество срабатывает на полную катушку: это тот случай, когда независимый от рекламодателей телевизионный контент продает себя целевой аудитории напрямую, без посредников.
Заглавное фото: духовный центр «Возрождение»

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