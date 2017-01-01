Телеканал «1+1» презентовал инновационную выставку исторических фактов

"Когда возникла идея проекта, мы хотели рассказать украинцам малоизвестную историю нашей страны. Для меня самым большим признанием была не только премия «Телетриумф», которую получил фильм в прошлом году, и не положительные отзывы от конкурентов, а то, что историки, философы, писатели со слезами на глазах рассказывали, как много лет пытались привлечь внимание к правдивым фактам, но их никто не слышал. Поэтому наш фильм – это пока только первый шаг", – сказал генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко.

Посетители выставки смогли увидеть уникальную экспозицию ценных артефактов княжеских времен. В частности, в экспозиции были представлены княжеские печати, женские украшения времен Киевской Руси, череп потомка Ярослава Мудрого и воссозданный творческой группой фильма портрет Ярослава Мудрого в формате 3D.