Телеканал «1+1» презентовал инновационную выставку исторических фактов

"Когда возникла идея проекта, мы хотели рассказать украинцам малоизвестную историю нашей страны. Для меня самым большим признанием была не только премия «Телетриумф», которую получил фильм в прошлом году, и не положительные отзывы от конкурентов, а то, что историки, философы, писатели со слезами на глазах рассказывали, как много лет пытались привлечь внимание к правдивым фактам, но их никто не слышал. Поэтому наш фильм – это пока только первый шаг", – сказал генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко.
Посетители выставки смогли увидеть уникальную экспозицию ценных артефактов княжеских времен. В частности, в экспозиции были представлены княжеские печати, женские украшения времен Киевской Руси, череп потомка Ярослава Мудрого и воссозданный творческой группой фильма портрет Ярослава Мудрого в формате 3D.
"Это не просто выставка, которую можно увидеть в музее, это первая в Украине выставка исторических фактов, которые должен знать каждый. Ведь именно факты разбивают навязанные нам мифы. Так, например, сегодня мы можем наглядно увидеть разницу: как Ярослава Мудрого изобразил советский антрополог Герасимов, и как внешность князя отражает современная наука. Это иллюстрирует, как идеология может искажать историю", – отметил автор фильма Аким Галимов.
Выставка исторических фактов от телеканала «1+1» будет открыта на Михайловской площади в Киеве все праздничные дни до 29 августа. Восемь масштабных информационных стендов с помощью доказательной базы и открытий авторов фильма «Україна. Повернення своєї історії» развенчивают исторические мифы.