ТЕЛЕКРИТИКА

Телеканал «1+1» презентовал инновационную выставку исторических фактов

Культура
Вчера в центре Киева, на Михайловской площади, авторы документального исторического фильма «Україна. Повернення своєї історії» телеканала «1+1» презентовали инновационную выставку исторических фактов, которые разрушают мифы, навязываемые украинцам на протяжении веков. В рамках презентации состоялся допремьерный показ второй части фильма «Україна. Повернення своєї історії», увидеть который можно будет в эфире «1+1» 24 августа в 22:15.

Генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала «1+1»

"Когда возникла идея проекта, мы хотели рассказать украинцам малоизвестную историю нашей страны. Для меня самым большим признанием была не только премия «Телетриумф», которую получил фильм в прошлом году, и не положительные отзывы от конкурентов, а то, что историки, философы, писатели со слезами на глазах рассказывали, как много лет пытались привлечь внимание к правдивым фактам, но их никто не слышал. Поэтому наш фильм – это пока только первый шаг", – сказал генеральный директор «1+1 Медиа» Александр Ткаченко.

Посетители выставки смогли увидеть уникальную экспозицию ценных артефактов княжеских времен. В частности, в экспозиции были представлены княжеские печати, женские украшения времен Киевской Руси, череп потомка Ярослава Мудрого и воссозданный творческой группой фильма портрет Ярослава Мудрого в формате 3D.

Внешность Ярослава Мудрого в формате 3D

"Это не просто выставка, которую можно увидеть в музее, это первая в Украине выставка исторических фактов, которые должен знать каждый. Ведь именно факты разбивают навязанные нам мифы. Так, например, сегодня мы можем наглядно увидеть разницу: как Ярослава Мудрого изобразил советский антрополог Герасимов, и как внешность князя отражает современная наука. Это иллюстрирует, как идеология может искажать историю", – отметил автор фильма Аким Галимов.

Выставка исторических фактов от телеканала «1+1» будет открыта на Михайловской площади в Киеве все праздничные дни до 29 августа. Восемь масштабных информационных стендов с помощью доказательной базы и открытий авторов фильма «Україна. Повернення своєї історії» развенчивают исторические мифы.

Команда авторов фильма

"Едва ли не главной частью той войны, которая сейчас ведется со стороны России, является информационная война, попытки исказить и присвоить себе украинскую историю. России невероятно важно иметь историческую платформу, поэтому начиная с XVIII века и до сих пор, мы видим попытки присвоить историю Руси. Буквально несколько месяцев назад мы все слышали выступление Владимира Путина о «русской княжне Анне Ярославне» и видели попытку присвоить эту историческую фигуру. Очень важно, чтобы украинцы сами знали свою историю, ведь незнание – это лучшее поле для манипуляции", – отметил глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.
Премьера фильма «Україна. Повернення своєї історії» состоится 24 августа в 22:15 на телеканале «1+1».

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