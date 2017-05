Текст дня: Что пишут на Западе о Евровидении и Украине

"Сердючка vs. Камалия, геи и хреновуха. Что пишут на Западе о Евровидении и Украине" - в Marketing Challenge вышла интересная подборка материалов об Украине. CNN, The Sun и Express опубликовали списки мест, которые стоит посетить в Украине, а швейцарский Le Temps и американский The New York Times написали большие статьи о конкурсе в целом и Украине в его контексте.

Украине досталась как похвала, так и критика. К примеру, в Huffington Post написали о высоком уровне безопасности на конкурсе, а вот в британском Telegraph раскритиковали украинских ведущих Александра Скичко, Владимира Остапчука и Тимура Мирошниченко: «Украинские ведущие оставляют желать лучшего. Три совершенно одинаковых белокожих мужчины выбраны словно в насмешку над темой этого года — "Уважаем разнообразие"».

В целом, несмотря на скандалы при подготовке Евровидения, отзывы СМИ о конкурсе в Киеве были позитивными.