Театр на Подоле снимает фильм о людях с Андреевского спуска

Художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов совместно с композитором Сергеем Куценко работает над перенесением спектакля «Вернисаж на Андреевском» в формат полнометражного фильма. Об этом композитор рассказал в интервью ZN.UA.

"Один из спектаклей Виталия Ефимовича — «Вернисаж на Андреевском» — превращаем в полнометражное кино. Мы в этом проекте теперь сорежиссеры и сопродюсеры. Постановка превратилась в большую полноценную кино-, интернет- и телеверсию", - сказал он.

По словам Куценко, на данный момент уже завершены съемки «натуры», осталось только снять «тело» спектакля в павильоне. "Мы, кстати, развили этот спектакль: дописали с Виталием Ефимовичем предысторию персонажей. И в целом это будет полноценное экранное кино. Ведь театр и кино — совершенно разные языки", - добавил композитор.

Он также отметил, что уже есть предварительный интерес к ленте со стороны некоторых каналов. "Еще раз повторю: все снято, как в кино. И музыка записана оркестрово. Киноверсия спектакля называется «Вернисаж. Киев». В целом, это кино о том, как в одном месте собрались люди, которые, оказывается, незаметно и давно влияли на судьбу друг друга. Внутренний слоган этого проекта — «Нет плохих людей, есть сложные времена»", - рассказал Куценко.

Напомним, ранее в интервью «Телекритике» Виталий Малахов рассказал о методах борьбы за новое здание, а также оподготовке к следующему театральному сезону.

Фото: Максим Лисовой