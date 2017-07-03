Тарас Томенко: чем игровой фильм «Будинок «Слово» отличается от документального

Госкино заключило с компанией Fresh Production Group контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки художественному фильму «Будинок «Слово» режиссера Тараса Томенко.
Ее сумма составляет около 30,23 млн грн, что является половиной от общей стоимости производства. Завершить «Будинок «Слово» его создатели планируют в 2019 году.
«Будинок «Слово» – это драматическая история украинских писателей, которых собрали в одном доме, чтобы заставить работать во имя системы; эта история о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.Сценарий ленты написали ее режиссер Тарас Томенко, а также писательница Любовь Якимчук («Абрикосы Донбасса»). Продюсируют ее генеральный продюсер Fresh Production Group Юлия Чернявская и сопродюсер украинско-итальянской комедии «Изи» Олег Щербина.
Отметим, 9 ноября в прокат вышел одноименный документальный фильм Тараса Томенко. Его мировая премьера состоялась в рамках 33-го Варшавского кинофестиваля.
«Телекритике» режиссер рассказал, что документальный фильм был своеобразной разведкой и основывался на архивных материалах, прямой речи писателей и цитатах, а художественный будет сделан по всем законам художественных лент: это будет историческая драма со своей сюжетной линией и персонажами. Единственное, что объединяет фильмы – личности писателей.
"Сначала мы написали сценарий художественного фильма. Он выиграл конкурс «Коронация слова» как лучший киносценарий. В поисках материала при работе над ним мы поняли, что у нас его достаточно для полноценного документального фильма. Поэтому решили сделать еще и документальный. Это было вхождение в тему", – пояснил Тарас Томенко.
Актерский состав создатели ленты пока не раскрывают.
Напомним, проект художественного фильма «Будинок «Слово» является одним из победителей Десятого питчинга Госкино.
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