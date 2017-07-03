Тарас Томенко: чем игровой фильм «Будинок «Слово» отличается от документального

Госкино заключило с компанией Fresh Production Group контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки художественному фильму «Будинок «Слово» режиссера Тараса Томенко.

Ее сумма составляет около 30,23 млн грн, что является половиной от общей стоимости производства. Завершить «Будинок «Слово» его создатели планируют в 2019 году.

«Будинок «Слово» – это драматическая история украинских писателей, которых собрали в одном доме, чтобы заставить работать во имя системы; эта история о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.Сценарий ленты написали ее режиссер Тарас Томенко, а также писательница Любовь Якимчук («Абрикосы Донбасса»). Продюсируют ее генеральный продюсер Fresh Production Group Юлия Чернявская и сопродюсер украинско-итальянской комедии «Изи» Олег Щербина.