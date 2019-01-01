Таки определились: названо точное место проведения «Евровидения-2019»

Мероприятие пройдет на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv. Полуфиналы назначили на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.

Отмечается, что такое решение было принято советом конкурса, после того, как израильскую телекомпанию KAN попросили представить как минимум два потенциальных города-кандидата для проведения песенного конкурса.

Еще в июле стало ясно, что Хайфа не собирается принимать "Евровидение" у себя. В Эйлате также отказались из-за необходимости специально строить подходящую площадку. Таким образом, выбрать осталось из двух городов - Иерусалима и Тель-Авива.

Последним аргументом в пользу проведения конкурса именно в "городе, который не спит", стало то, что муниципалитет Иерусалима не дал разрешения на проведение репетиций по субботам. Тогда как в Тель-Авиве с этим нет никаких проблем.

Летом сообщалось, что проведение песенного конкурса в Израиле оказалось под угрозой срыва. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате. Кроме того, возникла неопределенность по вопросу финансирования конкурса и места его проведения.