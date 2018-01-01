«Тайный дневник Симона Петлюры»: сто баксов за коня

Другое дело – то, что все это сменяется нелепейшей судебной драмой, в которой Олесь Янчук сыграл, сообразно со своей задачей как режиссера, прокурора в деле об убийстве Петлюры. Конечно, он хотел для своего героя самого лучшего: даже организовал ему с женой комнату с видом на Эйфелеву башню. Он не мог отказать ему и в жалком смешном антагонисте, блестяще сыгранном покойным Олегом Треповским: убийца, анархист и графоман Шварцбард, легко забыл ужасы войны на стороне Иностранного легиона и отрядов Котовского, зато убиенный Петлюра будет мерещиться ему в кейптаунском мареве до скончания века. Но все же выставлять на посмешище несимпатичных автору персонажей позволительно в субъективных байопиках, тогда как жанр серьезной исторической драмы этого не терпит.