SyFy закрыл культовый сериал

Между тем, сериал стартовал с весьма впечатляющими результатами. Издание Deadline оценивает аудиторию пилотного эпизода сериала в 834 млн зрителей, которая на последующих сериях сократилась до 300-400 тыс. Среди поклонников эксплуатационного кино «Кровавая гонка» заслужила культовый статус буквально с первых же эпизодов. И не только: на сайте imdb.com сериал получил довольно высокую оценку 7,3 из 10 баллов, а на «зрительском» портале Rotten Tomatoes – 81% положительных откликов.

Напомним, что «Кровавая гонка» должна была дать старт новой антологии – Midnight Groundhouse. Сериал, наследующий трэш-фильмы семидесятых годов (например, пилот рассказывает об автомобильных гонках на просторах постапокалиптического будущего), стал вторым подряд сериалом канала Syfy после «Корпорации» Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, который получил высокие отзывы критики, но все равно был закрыт руководством из-за низких зрительских рейтингов.