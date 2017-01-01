SyFy назвал дату премьеры сериала «Криптон»

«Криптон» разработан Дамианом Кайндлером и Дэвидом С. Гойером – сценаристом комиксов и фильмов, на чьем счету такие заметные ленты, как «Блейд 2» Гильермо Дель Торо и «Темный город» Алекса Пройаса.

События сериала будут происходить на родной планете Супермена, примерно за 200 лет до его рождения. В сериале снимались Иен Маккэлхени (сир Барристан Селми из «Игры престолов») и Кауэн Эллиот («Лютер»), в главной роли – малоизвестный пока актер Кэмерон Кафф («Отель «Алкион»).