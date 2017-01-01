ТЕЛЕКРИТИКА

SyFy назвал дату премьеры сериала «Криптон»

Культура

Наконец-то стала известна дата, когда на канале SyFy стартует сериал «Криптон» – предыстория Супермена. Информация об этом появилась вчера на Twitter-страничке сериала.


«Криптон» разработан Дамианом Кайндлером и Дэвидом С. Гойером – сценаристом комиксов и фильмов, на чьем счету такие заметные ленты, как «Блейд 2» Гильермо Дель Торо и «Темный город» Алекса Пройаса. 

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События сериала будут происходить на родной планете Супермена, примерно за 200 лет до его рождения. В сериале снимались Иен Маккэлхени (сир Барристан Селми из «Игры престолов») и Кауэн Эллиот («Лютер»), в главной роли – малоизвестный пока актер Кэмерон Кафф («Отель «Алкион»). 

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