«Светоч свободы»: Одесская киностудия начала работу над фильмом Тараса Ткаченко

Киносценарий ровненского киносценариста Николая Кирильчука, положенный в основу проекта «Светоч свободы», стал победителем отбора сценарной лаборатории «Кино-Авеню» и получил награду «Симпатия Одесской киностудии» на Международном литературном конкурсе «Коронация слова 2018».

«Мы решили выступать как продакшн студия для создания полнометражного фильма. Подписали договор на экранизацию киносценария и сотрудничество с литературным конкурсом «Коронация слова». К продюсерской команде присоединились известные украинские деятели Юрий и Татьяна Логуши. Мне кажется, эта история может быть интересна не только украинскому, но и европейскому зрителю. Сейчас идет работа по поиску партнеров для создания фильма в копродукции», – сообщает председатель правления Одесской киностудии Андрей Осипов.

История будущего фильма основана на реальных событиях, произошедших 50 лет назад. 5 ноября 1968 года активист украинского национального движения Василий Макух совершил самосожжение в центре Киева. Это была акция протеста против коммунистического режима, русификации Украины и ввода советских войск в Чехословакию. О событии умалчивали советские газеты, но не иностранные издания.

По словам режиссера Тараса Ткаченко, цель фильма – создание универсальной психологической драмы отдельного человека на фоне исторических событий.