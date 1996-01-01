ТЕЛЕКРИТИКА

«Субурбикон»: простакам здесь не место

Однажды Джорджу Клуни приснилось, что он братья Коэн

Культура

«Телекритика» не могла пройти мимо громкой премьеры – и решила разобраться, что в этом фильме хорошо, а что плохо.


«Субурбикон» открывается рекламой сказочного городка из пряничных домиков, построенного где-то в американской глубинке. Не Твин Пикс, но все равно тревожно: местные женщины подозрительно напоминают стэпфордских жен, а мужчины носят мешковатые штаны выше щиколоток – по таким в старости тосковал Набоков, тонкий знаток порочной изнанки Субурбиконов. Когда по соседству с одним таким семейством, как из телерекламы (растолстевший Мэтт Дэймон и две Джулианны Мур), поселяется семья чернокожих, жди беды.

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Если вам доводилось раньше смотреть фильмы Итана и Джоэла Коэнов – «независимых» продюсеров, режиссеров и сценаристов, которые снимают арт-кино с огромными бюджетами, нет никакого спойлера в том, что к финалу «Субурбикона» живыми доберутся далеко не все его персонажи.

Сценарий этой истории был написан еще в 1986 году, сразу же после того, как чудо-братья прославились дебютным фильмом «Просто кровь», который и сейчас производит сильное впечатление. Промежуток между дебютом и первой крупной удачей, гангстерской драмой «Перекресток Миллера», которая показала, что в кино всерьез и надолго пришли самобытные художники, стал периодом поисков. Братья сняли комедию «Воспитание Аризоны» и написали два сценария: еще одну глуповатую криминальную комедию «Волна преступности» и «Субурбикон».

«Волну преступности» поставил в 1985 году давний друг Коэнов Сэм Рейми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук»), хотя лучше бы он этого не делал. «Субурбикон» – еще один член тусовки, актер Джордж Клуни («О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и «После прочтения сжечь»). Хотя, по-хорошему, это он тоже зря.

«Клуни – парень попроще: там, где у братьев Коэн философские выводы об окружающем нас мире и человеческой природе, у него – стилизация»

Ведь недаром этот сценарий более тридцати лет пролежал «в столе». Братья Коэн планировали его запустить в производство еще в 2006 году, с Клуни в главной роли. К счастью, вместо «Субурбикона» они экранизировали роман Кормака Маккарти «Старикам здесь не место», который ознаменовался выходом из творческого кризиса и принес три «Оскара» из четырех.

Возможно, если бы фильм снимали Коэны, они нашли бы нужные краски для персонажей и придумали бы правильную интонацию для этой истории, которая кажется слишком схематичной и выхолощенной, – в ретроспективе понятно, что «Субурбикон» лег в основу феноменального «Фарго» 1996 года, который принес Итану и Джоэлу первую статуэтку за оригинальный сценарий. Что поделать: Клуни – не братья Коэны. Он парень (точнее, дедушка уже) попроще. Там, где у них вылеплены интересные характеры, у Джорджа выходят схематичные персонажи. Где у Джоэла с Итаном философские выводы об окружающем нас мире и человеческой природе, здесь – стилизация.

Впрочем, не следует думать, что фильм настолько плох. Во-первых, все, к чему прикладывают руки Коэны, достойно внимания. Во-вторых, даже такой постановщик-середнячок, как Джордж Клуни, снимает намного интереснее, чем создатели третьей серии «Джиперс Криперс» или совершенно необязательного римейка «Коматозников», которые мы сейчас можем увидеть в прокате. Наконец, «Субурбикон» – один из самых небанальных криминальных фильмов последнего времени, а в создании странных интриг братья общепризнанные мастера, чего только стоят три сезона «Фарго».

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Напоследок, но не последнее украшение «Субурбикона» – феерический выход Оскара Айзекса («Экс машина», «Внутри Льюэна Дэйвиса») в роли жуликоватого страхового агента. В гриме актера, в его интонациях и мимике нельзя не признать тень Джона Полито – актера-талисмана братьев Коэн, который покинул нас в сентябре прошлого года после длительной борьбы с раком. Талантливый, смешной и одновременно грустный получился оммаж.

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