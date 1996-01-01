«Субурбикон»: простакам здесь не место

Если вам доводилось раньше смотреть фильмы Итана и Джоэла Коэнов – «независимых» продюсеров, режиссеров и сценаристов, которые снимают арт-кино с огромными бюджетами, нет никакого спойлера в том, что к финалу «Субурбикона» живыми доберутся далеко не все его персонажи.

Сценарий этой истории был написан еще в 1986 году, сразу же после того, как чудо-братья прославились дебютным фильмом «Просто кровь», который и сейчас производит сильное впечатление. Промежуток между дебютом и первой крупной удачей, гангстерской драмой «Перекресток Миллера», которая показала, что в кино всерьез и надолго пришли самобытные художники, стал периодом поисков. Братья сняли комедию «Воспитание Аризоны» и написали два сценария: еще одну глуповатую криминальную комедию «Волна преступности» и «Субурбикон».

«Волну преступности» поставил в 1985 году давний друг Коэнов Сэм Рейми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук»), хотя лучше бы он этого не делал. «Субурбикон» – еще один член тусовки, актер Джордж Клуни («О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и «После прочтения сжечь»). Хотя, по-хорошему, это он тоже зря.