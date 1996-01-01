«Субурбикон»: простакам здесь не место

«Телекритика» не могла пройти мимо громкой премьеры – и решила разобраться, что в этом фильме хорошо, а что плохо.
Если вам доводилось раньше смотреть фильмы Итана и Джоэла Коэнов – «независимых» продюсеров, режиссеров и сценаристов, которые снимают арт-кино с огромными бюджетами, нет никакого спойлера в том, что к финалу «Субурбикона» живыми доберутся далеко не все его персонажи.
Сценарий этой истории был написан еще в 1986 году, сразу же после того, как чудо-братья прославились дебютным фильмом «Просто кровь», который и сейчас производит сильное впечатление. Промежуток между дебютом и первой крупной удачей, гангстерской драмой «Перекресток Миллера», которая показала, что в кино всерьез и надолго пришли самобытные художники, стал периодом поисков. Братья сняли комедию «Воспитание Аризоны» и написали два сценария: еще одну глуповатую криминальную комедию «Волна преступности» и «Субурбикон».
«Волну преступности» поставил в 1985 году давний друг Коэнов Сэм Рейми («Зловещие мертвецы», «Человек-паук»), хотя лучше бы он этого не делал. «Субурбикон» – еще один член тусовки, актер Джордж Клуни («О, где же ты, брат?», «Невыносимая жестокость» и «После прочтения сжечь»). Хотя, по-хорошему, это он тоже зря.
Ведь недаром этот сценарий более тридцати лет пролежал «в столе». Братья Коэн планировали его запустить в производство еще в 2006 году, с Клуни в главной роли. К счастью, вместо «Субурбикона» они экранизировали роман Кормака Маккарти «Старикам здесь не место», который ознаменовался выходом из творческого кризиса и принес три «Оскара» из четырех.
Возможно, если бы фильм снимали Коэны, они нашли бы нужные краски для персонажей и придумали бы правильную интонацию для этой истории, которая кажется слишком схематичной и выхолощенной, – в ретроспективе понятно, что «Субурбикон» лег в основу феноменального «Фарго» 1996 года, который принес Итану и Джоэлу первую статуэтку за оригинальный сценарий. Что поделать: Клуни – не братья Коэны. Он парень (точнее, дедушка уже) попроще. Там, где у них вылеплены интересные характеры, у Джорджа выходят схематичные персонажи. Где у Джоэла с Итаном философские выводы об окружающем нас мире и человеческой природе, здесь – стилизация.
Впрочем, не следует думать, что фильм настолько плох. Во-первых, все, к чему прикладывают руки Коэны, достойно внимания. Во-вторых, даже такой постановщик-середнячок, как Джордж Клуни, снимает намного интереснее, чем создатели третьей серии «Джиперс Криперс» или совершенно необязательного римейка «Коматозников», которые мы сейчас можем увидеть в прокате. Наконец, «Субурбикон» – один из самых небанальных криминальных фильмов последнего времени, а в создании странных интриг братья общепризнанные мастера, чего только стоят три сезона «Фарго».