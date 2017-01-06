ТЕЛЕКРИТИКА

«Сторожевую заставу» увидят в 27 странах

Культура

Украинское фэнтези «Сторожевая застава» стало доступно в библиотеках крупнейших мировых VOD-платформ iTunes и Amazon с английскими субтитрами.

На iTunes фильм можно посмотреть в 16 странах, в том числе в США, Грузии, Эстонии, России, Латвии, Украине и Литве, на Amazon он доступен для Prime-подписчиков в 12 странах, среди которых – США, Канада, Великобритания, Австралия, Дания, Швеция и др.

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«Наш фильм смогут посмотреть в 27 странах. После успеха «Незламной» диджитал-платформы ждут каждую новую премьеру нашей библиотеки – мы показали всему миру, что Film.ua Group создает и продает качественный и интересный контент», - говорит менеджер продакшена по продаже контента на TV- и Digital-платформы Татьяна Шершнева.

Напомним, «Сторожевая застава» уже десятый проект библиотеки Film.ua, размещенный на Amazon («Незламна», «Красная королева», «Нюхач», «Красная королева», «Женский доктор», «Мотыльки», «Сын отца народов», «Дом с лилиями», циклы коротких роликов «Спадок» и «КиноКухня»), и второй – на iTunes («Незламна»).

Фото: bhfilms.com.ua

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