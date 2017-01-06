«Сторожевую заставу» увидят в 27 странах

«Наш фильм смогут посмотреть в 27 странах. После успеха «Незламной» диджитал-платформы ждут каждую новую премьеру нашей библиотеки – мы показали всему миру, что Film.ua Group создает и продает качественный и интересный контент», - говорит менеджер продакшена по продаже контента на TV- и Digital-платформы Татьяна Шершнева.

Напомним, «Сторожевая застава» уже десятый проект библиотеки Film.ua, размещенный на Amazon («Незламна», «Красная королева», «Нюхач», «Красная королева», «Женский доктор», «Мотыльки», «Сын отца народов», «Дом с лилиями», циклы коротких роликов «Спадок» и «КиноКухня»), и второй – на iTunes («Незламна»).

Фото: bhfilms.com.ua