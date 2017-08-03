Стивен Кинг назвал причины провала «Темной башни»

По мнению писателя, одна из причин – возрастной рейтинг. "Настоящая проблема, как мне кажется, заключается в том, что после финального монтажа у картины снизился рейтинг до PG-13. Студия явно хотела заполучить всех зрителей, скажем, от 12 до любого возраста", – цитирует его THR Russia. Это привело к тому, что фильмпотерял «жесткость» оригинала: "Он стал чем-то таким, о чем говорят: "Ну, да, но здесь нет ничего такого, чего мы еще не видели".

Еще одной причиной Кинг называет то, что сюжет ленты происходит где-то в середине цикла. "Я подумал: "Люди будут явно запутаны этим", и оказался прав. Так что где-то здесь тоже кроется проблема", – говорит автор. Он пытался донести это до Columbia Pictures, но главы студии не захотели ничего менять.