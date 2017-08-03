ТЕЛЕКРИТИКА

Стивен Кинг назвал причины провала «Темной башни»

Культура

Спустя несколько месяцев после выхода в прокат блокбастера по мотивам культового фэнтези «Темная башня» его автор Стивен Кинг решил прокомментировать, почему фильм провалился.

Напомним, «Темная башня» с треском провалилась в прокате: ее рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 16%, а мировые сборы немного превышают $100 млн, при том что ее бюджет составил в $60 млн.

Культура

Почему не удалась экранизация «Темной башни» Стивена Кинга

По мнению писателя, одна из причин – возрастной рейтинг. "Настоящая проблема, как мне кажется, заключается в том, что после финального монтажа у картины снизился рейтинг до PG-13. Студия явно хотела заполучить всех зрителей, скажем, от 12 до любого возраста", – цитирует его THR Russia. Это привело к тому, что фильмпотерял «жесткость» оригинала: "Он стал чем-то таким, о чем говорят: "Ну, да, но здесь нет ничего такого, чего мы еще не видели".

Еще одной причиной Кинг называет то, что сюжет ленты происходит где-то в середине цикла. "Я подумал: "Люди будут явно запутаны этим", и оказался прав. Так что где-то здесь тоже кроется проблема", – говорит автор. Он пытался донести это до Columbia Pictures, но главы студии не захотели ничего менять.

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